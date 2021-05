Gamero… el papá de los pollitos

Millonarios se clasificó para las semifinales del fútbol colombiano dejando un buen sabor entre sus seguidores por su comportamiento futbolístico y porque además sacó del camino al actual bicampeón América de Cali. Sin duda que este logro se debe al buen trabajo de su técnico Alberto Gamero que, pese a no tener un gran material, logró ensamblar un equipo entre muchos jóvenes y algunos jugadores de experiencia para lograr este importante objetivo.

Gamero, muy discutido por determinados movimientos en los partidos y la forma de encarar algunos compromisos, ha podido demostrar que lo más importante es creer en su propio trabajo y en el tesón para levantar al grupo que se cayó por momentos, anímicamente, debido a resultados adversos durante el primer semestre.

Millonarios no hizo importantes inversiones en cuanto a jugadores se refiere. Se trajo al equipo nuevamente al goleador Fernando Uribe y se trató de romper el mercado con el nombre de Freddy Guarín que a la postre no dio resultados y no pudo devolver la confianza de directivos y del cuerpo técnico con su fútbol, ya que este quedó hace tiempo atrás, en el olvido.

Así las cosas, al entrenador samario le tocó nuevamente, como el año pasado, echar mano de los jóvenes del equipo, quienes sin duda alguna han respondido con lujo de detalles a esa confianza que les entregó el adiestrador del cuadro ‘Embajador’.

Unos dicen que fue por necesidad y otros que por convicción, ya que él los conoce bastante y por eso determinó que debían ser titulares del cuadro capitalino. Las dos teorías pueden ser valederas, puesto que el plantel no es muy robusto y no tiene las figuras que un equipo como Millonarios requiere. Sin embargo, hay que destacar que el propio Gamero se la ha jugado con los jóvenes y estos, sin duda alguna, sudaron la camiseta durante todo el campeonato por su técnico.

El grupo es amplio y generoso, en casi todas las posiciones: Juan Moreno, Camilo Romero tercer portero; Ricardo Rosales, Andrés Felipe Román, Breiner Paz, Andrés Llinas, quien con su buena labor se ganó la titularidad, al igual que Omar Bertel. Hay que añadir otros nombres como los de Juan Camilo Salazar, el cual debutó con Miguel Ángel Russo, no es inicialista siempre, pero es tenido en cuenta para los relevos, igual es canterano. El registro sigue con Juan Camilo García, Stiven Vega, que se consolidó con Gamero, ya había debutado, es titular fijo; Kliver Moreno, Edgar Guerra, Jader Valencia es canterano pero fue a Francia y volvió y le ha dado con sus goles puntos al equipo cuando ha ingresado. Completan esa lista Diego Abadia, Yuber Quiñones y Jorge Rengifo.

Así las cosas, hay que valorar y reconocer que Alberto Gamero los alineó y les brindó confianza para que defendieran los colores de Millonarios. Esa consecución es toda del técnico, que sin pensar que le llegarían muchas críticas, decidió que debían ser titulares en la liga colombiana.

Se habla de procesos y para eso no llegó Gamero a quien se le exigía, desde un comienzo, ocupar lugares importantes. El año pasado, con un gran repunte, no pudo clasificar y quedó eliminado por un punto. Este año, sin embargo, bajo la irregularidad del torneo, Millonarios apostó nuevamente a los canteranos y sin duda que ese proyecto hasta el momento ha sido exitoso.

Pero a esos nuevos valores del balompié colombiano hay que agregarle los ya consolidados como Christian Vargas, Juan Pablo Vargas, el único extranjero del equipo; David Macalister Silva, Cristián Arango, Fernando Uribe y Harrison Mojica, quien no ha aportado mucho pero ha tenido la oportunidad de jugar. También Ricardo Márquez, quien por una grave lesión se perdió varios partidos de la liga.

Gamero pudo combinar y sacar lo mejor de cada uno de estos jugadores y por eso, muy calladamente, ha logrado meter de nuevo a Millonarios a las semifinales del fútbol colombiano. Su rival, un encopetado y adinerado Junior, pero lo que siempre he manifestado, puede que sea el obligado, pero esto no indica que Millonarios y su juvenil plantel, que ha respondido ante los grandes retos, no puedan superar este duro escollo como lo es el cuadro ‘Tiburón’.

Todos los aplausos y reconocimientos para Alberto Gamero, quien supo aguantar algunas crisis en donde hasta se llegó a decir que debía salir de la institución. Él es el único responsable de este proyecto que de a poco ha ido generando confianza dentro de los hinchas.

Es una revancha, así el propio Gamero no lo reconozca. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que sucedió en el 2020. Ya en el 2021 las cosas son diferentes y la suerte tal vez ayudó, y de nuevo puede saborear las mieles de estar en semifinales y a tan solo 180 minutos de jugar una nueva final. No nos olvidemos que el técnico samario ya fue campeón con el Boyacá-Chicó y con el Deportes Tolima.

Solo resta esperar, y que para el bien de la institución ‘Embajadora’, el proyecto con los canteranos pueda lograr la tan anhelada estrella 16.