Gamero: el 'refuerzo' ante Junior y dónde jugar si no prestan El Campín

Aunque la Liga Betplay está suspendida por las diversas protestas y manifestaciones que se han presentado en las diferentes ciudades de Colombia; Millonarios sigue preparándose para lo que será el compromiso ante Junior de Barranquilla por las semifinales de la Liga Betplay, donde el elenco de Alberto Gamero buscará superar en la serie al ‘tiburón’ para llegar a la final del campeonato colombiano.

El estratega ‘embajador’ Gamero concedió una entrevista en el programa Planeta Fútbol de Antena 2, donde indicó que se está preparando el partido para vencer a Junior, a pesar que aún la Dimayor no ha dado una fecha oficial para disputar el encuentro.

Le puede interesar: Millonarios se aseguró un delantero que querían Junior y América

Por otra parte, el timonel ‘albiazul’ indicó que estas fechas sin competir le sirven a Millonarios para recuperar un jugador clave en la zaga azul como lo es el costarricense, Juan Pablo Vargas, quien salió lesionado en el partido de ida ante América de Cali por los cuartos de final: “Yo le digo a Juan Pablo (Vargas), tú vas a estar en los partidos porque veo demora. Hasta que no juegue Tolima vs Cali a nosotros no nos pueden programar. A Juan Pablo le faltan dos semanitas, de pronto tres para estar más seguros. Lo de Kliver fue un esguince de rodilla y ya le quedan tres semanas, también”.

Aunque no se sabe cuándo jugarán, Gamero le ha indicado a los directivos de Millonarios que en caso de no ser prestado el estadio El Campín, le gustaría jugar en una ciudad de clima frío: “Creo que nosotros tenemos que tratar de pensar en que, si vamos a jugar de local, tendríamos que buscar una ciudad de altura: Tunja o Pasto, yo creo que son esas dos. Son las dos ciudades que pretendemos. Igual Junior, si le toca jugar de local, buscará de pronto a Montería o Cartagena si los ponen a escoger. La idea es tener una ciudad de altura”.

Vea también: Tres de Nacional y uno de Millonarios: los jugadores que tiene en carpeta Mineiro de Brasil

Hay que recordar que por el momento Millonarios está entrenado de lunes a sábado para no perder el ritmo de competencia, teniendo en cuenta que “Junior está con nivel”, ya que viene jugando por la Copa Libertadores.