Gamero espera que no convoquen jugadores de Millonarios para el amistoso de la Selección Colombia

Millonarios empató 0-0 con Deportes Tolima en partido de la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor que se disputó en el estadio El Campín de Bogotá. Con este resultado, el conjunto 'embajador' llegó a 39 puntos y es segundo en el campeonato por detrás del ibaguereño.

Al término del compromiso, Alberto Gamero, director técnico del equipo capitalino, hizo su balance del encuentro.

"Este partido podía quedar con resultado corto, era muy cerrado. Enfrentamos las dos defensas menos goleadas. Tratamos de elaborar, pero nos encontramos con un Tolima que no nos peloteó y quiso elaborar en campo de ellos. Nosotros intentaos elaborar y tocar en campo del rival. Tuvimos la iniciativa y me parece que tuvimos las posibilidades y acercamientos más claros . Me deja tranquilo que enfrentamos un buen equipo Millonarios demostró que es un buen equipo", dijo.

Por otro lado, el entrenador embajador mostró su preocupación por la fecha FIFA de junio y la posibilidad de que convoquen jugadores de su plantel en medio de las finales de la Liga BetPlay.

"En ese tema estoy inconcluso. No tengo esa certeza. A nosotros fechas no nos preguntan para jugar, pero hay un calendario elaborado por la Dimayor. Tenemos que pensar al futuro. Trabajo a mis jugadores para que mejoren, para que en un mañana estén en Europa y los llamen a la selección. El día que los llamen no voy a decir que no, porqué los necesito. Hay un partido amistoso, imagino que en ese amistoso no llamarán a los jugadores que están en finales y tenemos claro lo de (Juan Pablo) Vargas. Él se nos va. Va a representar a su país. Hay jugadores que están para selección, están evolucionando y pidiendo pista para estar allá. Sabemos que vamos a estar en finales y ojalá no nos llamen a ninguno para ese amistoso", indicó.

Finalmente, Alberto Gamero se refirió al partido del miércoles 11 de mayo contra Jaguares por la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay y aseguró que hasta ahora, el encuentro está confirmado.

"Hasta ahora está en pie y viajamos el martes para Montería a buscar la clasificación".