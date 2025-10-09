Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 17:46
Gamero estudia definitiva decisión en Cali para enfrentar a Nacional
El equipo 'azucarero' mantiene vivas sus posibilidades de meterse al grupo de los ocho.
Deportivo Cali se prepara para enfrentar el martes 14 de octubre a Atlético Nacional en condición de visita en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay con el objetivo de lograr un buen resultado para mantenerse en la disputa por entrar a los cuadrangulares semifinales.
El equipo 'azucarero' se ubica en el octavo puesto con 20 puntos, luego de cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.
Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, los vallecaucanos han mostrado mejoría en el rendimiento deportivo y en los resultados, por lo que ha crecido la ilusión de clasificar a la siguiente etapa del certamen.
Gamero debe tomar decisión por jugadores lesionados
Para el partido contra Atlético Nacional, el director técnico Alberto Gamero deberá tomar una importantes decisión, teniendo en cuenta las lesiones que sufrieron el mediocampista Andrés Colorado y el delantero Avilés Hurtado.
En el caso de Colorado, el futbolista de 26 años se ganó el puesto de titular junto a Yani Quintero en la mitad de la cancha, pero al sufrir una doble fractura de mandíbula estará cuatro semanas incapacitado.
Ante esta situación, Gamero aseguró que está analizando las alternativas con las que cuenta en el plantel para definir su reemplazo.
"Por Colorado hay tres jugadores disponibles, Yeison Gordillo, Rafael Bustamante, Matías Orozco y Ronald Rodallega. Tenemos varios días para evaluar, para saber quien será el mejor complemento de Yani Quintero", dijo el entrenador.
¿Qué pasa con Avilés Hurtado?
En el caso de Avilés Hurtado, el entrenador 'azucarero' confirmó que esperará hasta último para definir su presencia o no en el duelo contra Nacional.
"A Avilés lo estamos recuperando y vamos a esperar hasta el sábado. Está entrenando de manera controlada", dijo.
Hurtado sufrió un rauma muscular en la "cara posterior del muslo derecho que compromete la unión miotendinosa y la porción proximal del músculo del bíceps femoral#.
Fuente
Antena 2