Gamero estudia definitiva decisión en Cali para enfrentar a Nacional

Deportivo Cali se prepara para enfrentar el martes 14 de octubre a Atlético Nacional en condición de visita en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay con el objetivo de lograr un buen resultado para mantenerse en la disputa por entrar a los cuadrangulares semifinales.

El equipo 'azucarero' se ubica en el octavo puesto con 20 puntos, luego de cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, los vallecaucanos han mostrado mejoría en el rendimiento deportivo y en los resultados, por lo que ha crecido la ilusión de clasificar a la siguiente etapa del certamen.