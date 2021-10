Gamero explica su idea tras derrota de Millonarios con Envigado: "Hay muchas cosas buenas"

Millonarios sufrió su cuarta derrota en el campeonato al caer en condición de visitante 1-2 ante Envigado en duelo de la fecha 16 de la Liga BetPlay que se disputó en el estadio Polideportivo Sur.

A pesar de perder, el conjunto 'embajador' no puso en riesgo su segundo lugar de la tabla, ya que quedó con 32 puntos y está a cuatro del tercero, que es Deportes Tolima.

Al término del partido, Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, aseguró que no se lamenta del planteamiento propuesto para el compromiso, aunque aceptó que hay errores por corregir.

"Rescató la posesión del balón, hicimos presión alta, intentamos hacer posesión progresiva. No tuvimos claridad a la hora de llegar al arco de Envigado. Me gustó que Millonarios vino a proponer sin temor sabiendo que es una cancha grande y que Envigado es un equipo dinámico", afirmó.

El estratega del conjunto capitalino también valoró la participación de algunos jugadores que habían sumado pocos minutos a lo largo del certamen.

"Hay muchas cosas buenas, jugadores que no jugaban tuvieron minutos. Me gustó . hay muchas cosass buenas, jugadores que no jugaban tuvieron minutos y me gustaron Yuber Quiñones y Édgar Guerra. La llegada de Elvis Perlaza y el caso de Ricardo Márquez", aclaró.

Por otro lado, Gamero valoró que la derrota le servirá a Millonarios para "crecer".

"La derrota nos ayuda a crecer, creo que el equipo hizo un buen partido. El perder no quiere decir que se jugó mal. Tuvimos cosas muy buenas, hay que corregir los errores. Nos faltó claridad, pero el equipo está fuerte, veo al equipo divirtiéndose, por momentos, la derrota no nos va a hacer débiles", dijo.

Finalmente, Alberto Gamero dio a conocer su respaldo a Daniel Ruiz, quien resultó expulsado en el compromiso.

"A Daniel Ruiz le dije que eso no lo va a traumatizar. Son errores que comete un jugador joven. Sé que no quiso agredir al rival, saltaron los dos y él sacó el codo. Tiene el respaldo de nosotros, yo en ningún momento mando a los jugadores a dar trompadas o patadas", puntualizó.