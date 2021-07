Gamero explicó las razones por las que Millonarios no ha tenido refuerzos

Millonarios cayó en la Florida Cup ante el Everton, por lo que el equipo de Alberto Gamero se sigue preparando para enfrentar el próximo miércoles a Atlético Nacional, y así buscará centrarse en lo que será la tercera fecha de la Liga Betplay donde enfrentará al cuadro Once Caldas en el estadio Palogrande.

Aunque en el elenco bogotano se han anunciado dos salidas como fue la de Fredy Guarín y Juan Camilo Salazar, los hinchas del cuadro ‘embajador’ están a la espera de nuevos refuerzos, pues según se ha dicho, a esa lista se sumaría también Cristian el ‘Chicho’ Arango, ya que tendría todo arreglado con un equipo de la MLS.

Por tal razón, el timonel Gamero concedió una entrevista en ESPN e indicó que en este semestre es complejo fichar jugadores, pues la mayoría tienen contrato por temporadas desde inicio de año.

Ante esta situación el técnico manifestó que “siempre he dicho que nosotros los técnicos nunca vamos a decir que es que no hacen falta (los fichajes) todo jugador, si es bueno, puede llegar a cualquier equipo y Millonarios no puede ser la excepción”, asimismo dejó claro que en la interna del equipo “la junta directiva se ha movido, nosotros y los ‘scouting’ que tenemos nos hemos movido para mirar qué podemos traer, pero pensemos que no es fácil traer un jugador ahora”.

Por otra parte, Gamero resaltó que “si es un jugador colombiano, tiene que ser que no esté jugando hoy porque ninguno va a salir para venir a Millonarios. Si es un extranjero, esperar a que se acomode al equipo”.

Finalmente, le dio una luz de esperanza a los hinchas que ven con pocas probabilidades la llegada de un refuerzo: “Estamos viendo posibilidades, estamos mirando y si vemos la posibilidad de traer de pronto un jugador, que por la parte económica sea buena para el equipo y que sepamos se va a adaptar a lo que nosotros queremos, pues bienvenido sea”.