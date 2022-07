Gamero explicó lo que está pasando con Millonarios y los refuerzos: "No hemos podido"

Inició la Liga Betplay 2022-II y mientras los equipos terminan de ajustar sus nóminas, Millonarios enfrenta un momento crítico porque por ahora no se han visto refuerzos de peso que ayuden a construir una mejor estrategia táctica, que le den la ilusión a los hinchas de llegar hasta la fase final del torneo.

Después de la primera fecha del 'albiazul' donde en condición de local se enfrentó al Deportivo Pasto y dejó un resultado final de 1-1, el profesor Alberto Gamero dejó claro lo que piensa frente a la situación actual del equipo: "Nos encontramos con un equipo que sabíamos que nos iba a jugar a la contra, a veces ganado 1-0 hay que defender y nosotros quisimos buscar el gol, mal hecho. Queda esa sensación de que era un partido que debíamos haber ganado".

Así mismo dejó claro el objetivo que tiene Luis Carlos Ruíz en la cancha "trajimos a un goleador y hoy hizo gol, aquí no solamente los nueve son los goleadores, necesitamos que los extremos hagan gol, que hagamos un gol de pelota quieta, ya Ruiz llegó e hizo gol, todos los días hablamos de eso y estamos trabajando eso".

"Lo de las contrataciones no se ha podido, no es que yo no pida, no es que los directivos no quieran traer, es que no se ha podido. Nosotros hablamos con Dayro, con Uribe, pero no se pudo, hablamos con Sambueza y no se pudo, hemos hablado con jugadores, cuando se escuchó lo de Cariaco lo intentamos y no se pudo" añadió Gamero, quien también enfatizó en la importancia de entender que en realidad no se ha podido concretar un acuerdo con jugadores importantes, no que el club o él no lo hayan querido.

El próximo partido de Millonarios será el próximo martes 12 de julio frente a Bucarmanga a las 8:05 en condición de local.