Gamero fue de frente y pidió favor a la hinchada tras derrota de Cali ante Medellín

En el marco de la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, el Deportivo Cali recibía en su estadio la visita del Deportivo Independiente Medellín, duelo que no empezó a la hora previamente establecido por un trágico accidente que costó la vida de un hincha ‘azucarero’ y que terminó con triunfo del ‘poderoso de la montaña’.

El equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero cayó en condición de local por 3-1 y no pudo acercarse al grupo de los ocho en la tabla de posiciones, conjunto que desde el minuto 39 el partido tuvo que jugar con un hombre menos por la expulsión de Fabián Castillo, quien recibió tarjeta roja directa por una fuerte entrada sobre Fainer Torijano.

Lea también: Hincha del Cali murió previo al partido con DIM; así fueron los hechos