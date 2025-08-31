Actualizado:
Gamero fue de frente y pidió favor a la hinchada tras derrota de Cali ante Medellín
El entrenador del conjunto 'azucarero' dejó claro la mayor dificutad que sufrió ante el 'poderoso'
En el marco de la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, el Deportivo Cali recibía en su estadio la visita del Deportivo Independiente Medellín, duelo que no empezó a la hora previamente establecido por un trágico accidente que costó la vida de un hincha ‘azucarero’ y que terminó con triunfo del ‘poderoso de la montaña’.
El equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero cayó en condición de local por 3-1 y no pudo acercarse al grupo de los ocho en la tabla de posiciones, conjunto que desde el minuto 39 el partido tuvo que jugar con un hombre menos por la expulsión de Fabián Castillo, quien recibió tarjeta roja directa por una fuerte entrada sobre Fainer Torijano.
Gamero confesó el aspecto que debe mejorar el Cali y solicitó apoyo de la hinchada
El estratega samario habló en rueda de prensa posterior al partido y dejó claro que su equipo debe mejorar en la parte mental y cometer menos errores en el juego, los cuales para él han costado los goles del Medellín, además, pidió a la hinchada tener confianza en la plantilla de jugadores.
"Cometer muchos errores en un mismo partido, eso nos cobra. En la parte mental tenemos que ser más fuertes y seguramente vamos a lograrlo. No hemos sido fuertes de local, los puntos los hemos sacado de visitante, a esta gran hinchada le pido confianza, que confié en el grupo. Es un momento duro, estoy complemente seguro de que de esta vamos a salir", dijo Gamero.
Rueda de prensa de Alberto Gamero
El entrenador lamentó la expulsión temprana en el partido
Alberto Gamero calificó de desafortunada la expulsión de Castillo en el partido, una situación que para él condicionó el resultado del compromiso ante un rival con grandes habilidades, siendo el más reciente subcampeón del futbol colombiano.
"Sí, hemos tenido ese infortunio de la expulsión, hoy (sábado) mucho más, expulsiones se puede decir innecesarias en zonas donde no hay peligro. Son aspectos que estábamos analizando y evaluando, a parte de la expulsión, también cometemos errores individuales que nos lleva a anotar el equipo contrario. Me quedo con la voluntad, las ganas, la alegría de los jugadores que entraron, me quedo con eso, nadie quería perder, teníamos un estadio muy lindo, para que la gente se fuera feliz y no lo pudimos cumplir", añadió el entrenador.
