Gamero fue tajante con un periodista en Neiva: "Los jugadores ganan plata pero también se cansan"

Millonarios no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 con Atlético Huila como visitante, en un duelo que si bien lo enfrentó con un equipo que viene haciendo un buen trabajo, dejó algunas dudas en el funcionamiento de los dirigidos por Alberto Gamero.

Y justamente al terminar el duelo, fue el entrenador de Millonarios quien atendió a la prensa junto a Larry Vásquez -quien se ha convertido en uno de los referentes del equipo-; sin embargo, hubo un tema que no gustó mucho al técnico y le 'habló duro' a un periodista.

Pues teniendo en cuenta que Leonardo Castro viene siendo uno de los mejores jugadores de los Albiazules -incluso convirtiéndose en garantía de gol- fue notable su ausencia en Neiva, por lo que un comunicador cuestionó si su baja obedecía a una subestimación al rival.

Tras lo anterior, Gamero fue claro y habló fuerte, afirmando: "Subestimar en ningún momento. Castro no vino porque tiene un tobillo inflamado", y procedió a recordar algunos jugadores jóvenes o poco habituales que se han ido ganando un lugar en la nómina, pues "(Samuel David) Asprilla jugó el clásico contra Santa Fe y no me da miedo ponerlo. (Stiven) Vega ha sido el capitán del equipo".

"Me extrañan esas palabras tuyas, donde ves a un equipo como Millonarios que jugó martes, sábado y martes", dijo el entrenador de los Albiazules, quien repuntó diciendo: "Hay cosas que no ven. Los jugadores ganan plata pero se cansan también y yo opto por darle posibilidades a otros. Hoy el único que no vino fue Leonardo Castro. Esa pregunta no va al caso".

Cabe recordar que en calendario de Millonarios se ha venido apretando en vista de que inició la fase de grupos de la Copa Sudamericana; y si a eso se suma el partido pendiente que tiene el Embajador (vs Alianza Petrolera), es un hecho que estará jugando cada tres o cuatro días durante varias semanas.