Gamero fue tajante: mensaje a Montero tras error que casi cuesta la eliminación de Millonarios

El técnico Alberto Gamero celebró la clasificación de Millonarios a los cuadrangulares, a pesar de las dudas que hubo y de las últimas derrotas que sufrió el conjunto bogotano.

Gamero se refirió a la actuación de sus jugadores, en especial del arquero Álvaro Montero, quién fue responsable de los dos goles que recibió el equipo azul en el partido ante Alianza Petrolera y que casi cuestan la eliminación de las finales.

Los errores de Álvaro Montero

“Cogió una posición que es la que muchas veces determina los resultados. Es un excelente arquero. Confiamos mucho en él. Hoy nos hicieron 2 goles y nosotros hicimos 4. Eso lo respalda a él. los muchachos fueron a buscar el resultado y ese es el mayor respaldo que le damos a él. Estamos seguros que para la final y los cuadrangulares, va a ser figura de nosotros. Creo que la afición y directivos deben respaldarlo porque es un gran arquero”.

El partido ante Alianza Petrolera

“Este es el fútbol. Hoy no tuvimos las opciones de gol que hemos tenido en otros partidos y ganamos con un marcador bueno. Me queda la gran tranquilidad y satisfacción de que nos salieron cosas buenas. El factor fundamental es que el balón entró. Estábamos esquivos en eso y me gustó la personalidad para venir a buscar la clasificación. Es un equipo muy serio. Lo habíamos hablado: todo lo que hicimos hoy lo habíamos hecho en los entrenos. Salieron las cosas. Ahora descansar y pensar en lo que viene el miércoles”.

El Millonarios que Gamero quiere ver

“Vine feliz y estoy feliz porque jugamos contra un equipo que no nos regaló nada, un equipo que se paró bien, nos atacó y nosotros hicimos un partido serio. Hicimos 350 toques, no fue de muchos. Fue un partido de lo que vinimos a buscar: una clasificación. Hoy me siento feliz y orgulloso de esta camada de jugadores que tengo”.