Gamero habló sobre Bucaramanga, lesionados y la rotación en el arco de Millonarios

Millonarios se cruzará este domingo en el estadio Alfonso López ante Atlético Bucaramanga por la novena fecha de la Liga Betplay. El equipo bogotano quiere sumar una nueva victoria en el campeonato para seguir escoltando a su rival Atlético Nacional.

El estratega Alberto Gamero concedió una rueda de prensa donde habló sobre su rival, el regreso de los jugadores convocados a sus respectivas selecciones, los lesionados y la rotación en el arco ‘embajador’.

En primer lugar, Gamero se mostró contento por la llegada de Andrés Llinás, Felipe Román y Juan Pablo Vargas: “Llegaron bien, muy motivados después de sacar tres resultados importantes con la Selección, hoy entrenaron y lo más seguro es que vayan a ser de la partida el día domingo ante Bucaramanga".

Asimismo, el timonel ‘embajador’ señaló que “el premio que ellos tienen es que tienen su posición en los equipos. En izquierda tenemos la posibilidad de Banguero y Perlaza, que juega con perfil cambiado, pero me da fútbol y me interioriza el juego. Bertel viene de una lesión de tobillo y no lo veo para un partido de estos".

Por otra parte, Alberto Gamero dijo que respecto a los lesionados, las cosas van bien, “Bertel ya está haciendo trabajo con nosotros, en el caso de Abadía el médico nos dijo que en dos semanas ya puede regresar, creo que el que más se demora es Kliver que volverá en tres o cinco meses porque fue una lesión grave, pero me parece que estamos al día".

Respecto a Bucaramanga, se sabe que "es el equipo que más goles ha hecho y el que más centros tiene, se basan mucho en sus extremos, salen mucho los laterales, tienen dos jugadores muy peligrosos en ataque como Quintana o Fernández y la posesión la hacen rápida. Esto es un partido muy importante para nosotros porque son rivales directos".

Finalmente, Gamero dijo que “no me gustan las rotaciones” en el arco ‘albiazul’, simplemente si hay la necesidad, la tranquilidad que tengo es que cualquiera que elija de los dos (Juan Moreno o Christian Vargas) va a rendir. Si meto a Moreno estoy tranquilo, va creciendo y ha hecho bien su trabajo".