Gamero habría separado a dos referentes del Cali: se reveló el motivo

Uno de los equipos necesitados para sellar la clasificación es nada más ni nada menos que el Deportivo Cali que en estos momentos está afuera de los ocho con 17 unidades en la décima casilla. La derrota ante Águilas Doradas fue un golpetazo para las pretensiones que tenían los azucareros.

Con la urgencia de entrar nuevamente a los puestos de clasificación, Deportivo Cali enfrentará en condición de local al Deportivo Pereira abriendo la fecha 14 este viernes 3 de octubre. Un vibrante encuentro entre dos clubes que quieren meterse dentro del selecto grupo para los cuadrangulares semifinales.

Sin embargo, en medio de esa preparación para el partido entre caleños y pereiranos, apareció un nuevo problema para Alberto Gamero y para el Deportivo Cali. El club habría decidido separar a dos jugadores referentes para este vibrante duelo con la urgencia de volver a entrar al selecto grupo de los ocho. Esa es la necesidad de los azucareros en estos tramos finales.

JAVIER REINA Y YEISON GORDILLO HABRÍAN SIDO SEPARADOS DEL DEPORTIVO CALI

De acuerdo con información de Harold Caicedo en Zona Libre de Humo, el cuadro vallecaucano no podrá contar con Javier Reina ni Yeison Gordillo, por lo menos en este partido ante el Deportivo Pereira. Según lo dicho por Caicedo, esto se dio por problemas internos en el Cali entre los dos veteranos, tema que llevó a que salieran de la concentración pensando en la próxima fecha de la Liga BetPlay.

En la transmisión del último programa de Zona Libre de Humo, no dieron muchos detalles acerca de lo que pasó entre los dos jugadores o lo que habría conllevado a que salieran de la concentración. Sin embargo, comentaron que una de las posibles razones fue un tema de egos.

Y no es para menos, se trata de dos jugadores referentes y veteranos de la institución del Deportivo Cali en medio de un momento complejo por el que atraviesa el club. Se espera que el cuadro azucarero pueda dar claridad sobre lo apuntado por Harold Caicedo.

De hecho, todavía no hay confirmación oficial por parte del Deportivo Cali. Todo se sabrá cuando aparezca la convocatoria del cuadro azucarero para recibir la visita del Deportivo Pereira el viernes 3 de octubre. Pero, de ser así, el club pierde a dos jugadores en el mediocampo que le pueden dar esa tranquilidad y tenencia en el marcador para poder conseguir la victoria esencial para meterse en la línea del octavo.