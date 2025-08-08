Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 11:23
Gamero ilusiona en Cali y advierte a Millonarios: "lo conozco"
Deportivo Cali visita en la fecha 6 de la Liga Betplay a Milloarios.
Alberto Gamero vivirá una jornada especial este viernes 8 de agosto en la Liga BetPlay, teniendo en cuenta la visita de Deportivo Cali a Millonarios en la fecha 7. Este será el regreso del entrenador samario a Bogotá para enfrentar al club 'embajador', el cual dirigió desde el 3 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Gamero ha dejado claro, que a pesar de su paso por Millonarios, en donde conquistó tres títulos, está enfocado en los objetivos de Deportivo Cali, por lo que tratará de buscar el mejor resultado posible.
Gamero ilusiona a Cali y advierte a Millonarios
"Nos hemos enfocado en qué nos puede sacar Millonarios. Cómo pueden jugar, qué alternativas tienen. Es importante para ellos, pero también para nosotros. Es un partido de dos equipos necesitados. Nosotros necesitamos ganar y estamos enfocados en que vamos a jugar contra un equipo que lo conozco, pero en la cancha es otra cosa y estamos comprometidos en sacar el resultado y mejorar en la tabla", dijo Gamero en diálogo con ESPN.
Gamero no se arrepiente de salir de Millonarios
"No me arrepiento de renunciar a Millonarios. Estoy tranquilo, cuando tomé la decisión la tomé por que estaba seguro de ella. Hoy estoy en una institución que he ha acogido, estoy feliz. Quería descansar y lo hice. Volví fortalecido, fue una decisión que pensé y la hice", agregó.
Fuente
Antena 2