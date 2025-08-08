Gamero ilusiona en Cali y advierte a Millonarios: "lo conozco"

Alberto Gamero vivirá una jornada especial este viernes 8 de agosto en la Liga BetPlay, teniendo en cuenta la visita de Deportivo Cali a Millonarios en la fecha 7. Este será el regreso del entrenador samario a Bogotá para enfrentar al club 'embajador', el cual dirigió desde el 3 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Gamero ha dejado claro, que a pesar de su paso por Millonarios, en donde conquistó tres títulos, está enfocado en los objetivos de Deportivo Cali, por lo que tratará de buscar el mejor resultado posible.