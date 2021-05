Gamero indicó que Millonarios "no cambiará su juego" al enfrentarse a Junior

Aunque la Dimayor no ha dado a conocer la fecha en la que Millonarios enfrentará a Junior de Barranquilla en las semifinales de la Liga Betplay; el equipo ‘Embajador’ se sigue preparando para afrontar el duelo ante el cuadro ‘Tiburón’ en el estadio Metropolitano.

El cuadro del timonel Alberto Gamero logró descansar el fin de semana, por lo que recarga energías para ‘pegar’ de primero en el compromiso de ida ante Junior y aprovechar que a mitad de semana su rival juega ante River Plate por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

Le puede interesar: Nacional: lo que se sabe del fichaje Giovanni Moreno y el otro equipo que lo quiere

Por tal razón, Gamero concedió una entrevista en Win Sports e indicó que ante Junior “el equipo no cambiará la estructura, tenemos una idea clara, conocemos el inicio de juego y la presión alta”, por lo cual, en el papel Millonarios seguirá jugando como lo ha venido haciendo en los compromisos anteriores.

Y es que según Alberto Gamero, lo que resalta de Millonarios es que es un conjunto de “posesión, de orden, nuestra idea es que siempre se elabore, de los 20 partidos que hemos jugado, en 14 hemos tenido la posesión del balón”, algo que rescata el samario, ya que había expresado que le molestaba que la pelota pasara directamente del central al delantero.

Vea también: Italia, a los pies de Muriel: "Solo necesita entrar y marcar la diferencia"

Por otra parte, dijo que ante las ausencias que ha tenido el equipo como la lesión de Kliver Moreno y la fecha de sanción que aún debe el extremo Emerson Rodríguez han sabido solucionarlas para no sentirlas dentro del terreno de juego: “La clave es no tener a un jugador para depender, siempre hemos buscado ser un equipo, en ese orden de ideas hemos visto a los jugadores que entran y no desentonan, hemos tenido lesionados y expulsados, pero siempre buscamos las variantes”.