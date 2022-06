Gamero lamentó la pérdida de tiempo de Junior y destacó a sus jugadores a pesar del empate

Millonarios cedió puntos en su aspiración por clasificar a la final de la Liga BetPlay al empatar 0-0 con Junior de Barranquilla en condición de local en el estadio El Campín en partido de la fecha 4 del grupo A en los cuadrangulares semifinales.

Al término del compromiso, Alberto Gamero, director técnico del conjunto 'embajador', lamentó la pérdida de tiempo durante el encuentro y destacó la entrega de sus jugadores.

"Quiero que visualicen lo que pasa. Hace tres días, Millonarios fue el desastre de la fecha y manifesté que no jugamos bien. No jugamos bien porqué tenía jugadores jugadores enfermos, con todo y eso nosotros no hicimos esa cantidad de tiempo (E comparación a lo que hizo Junior en Bogotá). No tengo nada que reclamarle a mis jugadores. En la expulsión se fueron cinco minuto y dieron seis de reposición. En barranquilla no quemamos tiempo", afirmó.

La responsabilidad de ser favorito

"Le están echando todo el peso a Millonarios diciendo que es el favorito y entonces ¿Para qué se armaron los demás? ¿Para ver favorito a Millonarios? Si Millonarios no es campeón van a decir que es el fracaso más grande. Nosotros nos hemos ganado ese protagonismo jugando fútbol. Nos duele el empate".

Trabajo del árbitro

"Los árbitros son seres humanos y se equivocan. Creo que hoy los que vinieron al estadio y vieron el partido se dieron cuenta que no hubo ningún perjuicio para Junior. Hubo un favorecimiento para Junior. Me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma. Millonarios jugó bien y Junior no quería que nosotros jugáramos bien al fútbol. Sin caerle al árbitro, digo que queríamos poner más ritmo".

Daniel Ruiz

"Le he explicado a Daniel Ruiz. Me dicen que le diga que no se tire, pero le pegan. Tratamos que ningún jugador no se me tire, que no se me tiren buscando faltas, no quiero eso en mi equipo y se ha mejorado bastante. Hoy tiene el tobillo inflamado. Le he dicho que está en una posición y tiene un talento que le van a pegar y tiene que aprender a soportar golpes".

Aspectos a mejorar contra Nacional

"Tenemos que mejorar la definición. Nosotros hemos llegado y la mayor cantidad de tiempo la jugamos en terreno del rival. También debemos mejorar en los contragolpes. En Bogotá hemos sufrido por eso. Por querer atacar nos están jugando a la contra y hemos sufrido".