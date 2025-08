Gamero lanzó curiosa petición al hincha del Cali tras la derrota ante Llaneros

Gamero pidió cariño a los jugadores del Deportivo Cali

El director técnico de 61 años habló del tema mental que viven sus jugadores, que sufren de alto desespero al no poder ganar en condición de local desde hace ya varios partidos, por eso, pidió que los aficionados dieran cariño a los futbolistas, ya que ellos sienten más que nadie la derrota y las críticas.

“No es fácil, vamos a tratar el tema mental, nosotros salimos golpeados con los resultados, pero a estos jugadores debemos darles cariño, a veces es ese temor de que nos metan un gol, el desespero de no meter un gol, ellos tienen que quitarse ese bulto de hace años que llevan de no destacarse, no podemos pensar en el pasado, debo pasarles esa información, Cali lleva hace rato que no gana aquí y ese es el desespero que tienen, este grupo se prepara muy bien y estamos trabajando para todo eso”, dijo Gamero.