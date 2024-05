Gamero le hizo una dura advertencia a Millonarios tras el triunfo ante Pereira

Millonarios volvió a respirar tranquilo en el semestre tras vencer como local a Deportivo Pereira en su segundo partido por los cuadrangulares de la Liga Betplay, lo que le permite seguir en carrera por el cupo que da el grupo A a la gran final.

Tanto Alberto Gamero como sus dirigidos son conscientes de que todavía pueden pelear por el título más allá de que comenzaron con el pie izquierdo tras perder en la fecha anterior ante Junior. Eso sin mencionar el duro panorama que viven los embajadores en la Copa Libertadores, donde quedaron comprometidos en la lucha por clasificar a los octavos de final.

Precisamente, el técnico samario busca que sus jugadores asuman esa responsabilidad a pesar de que se ha visto perjudicado por la baja de figuras como Leonardo Castro, Daniel Cataño y Stiven Vega (todos ellos fueron desafectados de la nómina por lesión).

"Siempre que vengo aquí estoy seguro de que no voy a sacar el paraguas. Él que esté, sabe que tenemos una obligación de clasificar a la final, de pelear títulos y de ganar una copa internacional. Este tema no va a terminar hoy, pero hay una serie de muchachos que no tienen miedo de absolutamente nada y ese miedo se va perdiendo por los jugadores de experiencia", aseguró Gamero en la rueda de prensa posterior al encuentro en El Campín.

Por otra parte, respaldó a sus jugadores a pesar de que Millonarios perdió intensidad en el segundo tiempo: "Yo tengo claro que Pereira no jugó a mitad de semana. Nosotros tuvimos un partido bravo contra Bolívar (por la Libertadores) y antes tuvimos dos partidos contra Boyacá Chicó y Junior. El equipo no termina con la misma chispa con la que comenzó y esto tiene que ser normal. Estos jugadores no son de hierro, son seres humanos", enfatizó.

Pese a las bajas y a los malos resultados que venían afectando al equipo, Gamero confía en que Millonarios podrá estar en la final de la Liga Betplay para darle a sus hinchas la etapa número 17 de su historia.

El próximo partido de los capitalinos en los cuadrangulares será como local ante Atlético Bucaramanga el próximo domingo 19 de mayo.