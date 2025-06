Gamero llegó pisando fuerte en Cali: la figura de Millonarios que ficharía

Todavía no se puede cantar victoria en el Deportivo Cali con la situación de Alberto Gamero. El samario, si bien ya firmó un preacuerdo con la institución azucarera, no se ha confirmado de manera oficial su llegada al elenco vallecaucano. Faltan algunos detalles económicos, después del comunicado que envió ACOLFUTPRO que señala que todavía deben semanas de salario a jugadores.

Alberto Gamero llegaría con problemas al Deportivo Cali, dado que en el comunicado de ACOLFUTRPO, indican que el club podría perder el reconocimiento deportivo si no se ponen al día con los futbolistas y el plantel. Por estas razones, el ex Millonarios no ha podido firmar su contrato de manera oficial, pese a que ya tiene un acuerdo.

Sumado a ese problema, el Cali ya quedó eliminado de la Copa BetPlay que era uno de los principales objetivos y Alberto Gamero tendrá que lidiar con el segundo semestre como el único torneo para disputar. La necesidad es clara para regresar a los cuadrangulares y a una final, pero, para ello, necesitará armarse de la mejor manera.

Cali ya perdió a jugadores como Jarlan Barrera, Francisco Meza, Javier Reina, Víctor Mejía, entre otros. Con ese panorama, tendrán que contratar importantes refuerzos para firmar un buen torneo en el segundo semestre. De hecho, Alberto Gamero ya empezó a pedir algunos futbolistas.

EL JUGADOR DE MILLONARIOS QUE QUIERE CONTRATAR ALBERTO GAMERO

La nueva era de Alberto Gamero con Deportivo Cali arrancará en próximos días con la intensidad necesaria para afrontar el reto de la Liga BetPlay 2025-II para sellar la clasificación a los cuadrangulares e intentar conseguir un título que escasea desde 2021 y que, después de conseguirla, todo se empezó a ir abajo para la institución en temas deportivos, económicos y administrativos.

Sin duda alguna, por lo hecho en Millonarios, hay cómo ilusionarse con la llegada del entrenador samario. De hecho, ya empezó a tantear el territorio con respecto al mercado de fichajes y uno de sus grandes deseos es poder fichar a un discutido jugador del cuadro albiazul.

De acuerdo con Adrián Magnoli, Alberto Gamero ya empezó a pedir jugadores para el Deportivo Cali y el deseo es nada más ni nada menos que Juan Carlos Pereira, futbolista de Millonarios. El periodista argentino comentó que, “cinco jugadores entre los cuales está (Juan Carlos) Pereira. Lo quiere ya. ¿Okey? Lo quiere”.

A Juan Carlos Pereira no le ha terminado de ir bien en Millonarios y ha sido uno de los jugadores más resistidos desde que llegó a la institución. La hinchada no vería con malos ojos la salida del volante de marca cartagenero, especialmente por su poca regularidad últimamente y por situaciones que lo condenan como expulsiones que se han hecho continuas en el club.

LOS OTROS FICHAJES QUE QUIERE ALBERTO GAMERO EN DEPORTIVO CALI

Aunque no se sabe mucho acerca de las posiciones que buscaría en el mercado Alberto Gamero, el samario busca a dos futbolistas veteranos que pueden aportar al proyecto con las necesidades que tiene la institución. El primero es Luis Quiñones, extremo caleño que cumplirá los 34 años en junio. Su desequilibrio y regate en la banda pueden ser determinantes para el cuadro azucarero.

Luis Quiñones acabó su vínculo con Tigres de México y ahora quedó libre a la espera de conocer su próximo rumbo en su trayectoria deportiva. El interés del Cali no viene desde ahora, pues, el extremo vallecaucano es una de las prioridades en anteriores torneos. Ahora que está sin contrato, sería más sencillo intentar su fichaje.

Por su parte, el otro jugador que le interesa bastante al Deportivo Cali es Luis Manuel Orejuela que ya ha estado en la institución vallecaucana. El lateral derecho es una de las prioridades y llegaría como agente libre tras acabar su contrato con el Sao Paulo sin mucha regularidad durante el 2024.