Gamero lo celebra: titular en Cali regresaría para una fecha clave

A lo largo de esta Liga BetPlay, Deportivo Cali ha venido de menos a más y está a tres puntos de meterse en el selecto grupo de los ocho clasificados. Alberto Gamero encontró el rumbo de la institución deportivamente y en fichajes también ha obtenido alternativas y soluciones. De hecho, Johan Martínez ha dado de qué hablar con tres goles en lo que va del certamen.

Infortunadamente, Alberto Gamero sufrió por la lesión de Andrés Correa, que llegó procedente de La Equidad. El lateral figuraba como inicialista indiscutible en los primeros partidos ligueros, hasta que llegó el juego ante Llaneros en el que presentó molestias musculares.

Cali tuvo que cambiar la planificación en la zaga defensiva por la ausencia de Andrés Correa. Para el alivio de Alberto Gamero, el lateral ya estaría en condiciones para regresar a las canchas en la próxima fecha de la Liga BetPlay. Correa tendrá que volver a ganarse la posición una vez vuelva a ser protagonista.

Se avecinan partidos vitales para el Deportivo Cali que necesita sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. Alberto Gamero debe tener el equipo completo para afrontar los próximos encuentros, dado que en las siguientes jornadas se viene un vibrante duelo ante Medellín y el primer clásico ante América.

ANDRÉS CORREA REGRESARÍA A LA CONVOCATORIA DEL CALI

De acuerdo con información de Mariano Olsen, el lateral ex Equidad está ultimando los detalles para poder regresar y ayudar a su equipo en las fechas claves. El periodista argentino afirmó que, “ANDRÉS CORREA avanza en su recuperación de la lesión muscular que sufrió el 2 de agosto vs Llaneros. El lateral del Deportivo Cali realiza trabajos con balón a baja intensidad y fortalecimiento en gimnasio”.

Aunque no hay seguridad de su regreso a las canchas, se espera que en estos días pueda volver a ser parte del equipo en los entrenamientos y en el día a día. Sin embargo, su vuelta a las sesiones con la institución verdiblanca dependerá de su evolución.

Bajo ese panorama, sería difícil que Andrés Correa alcance a entrenarse y esté listo para medirse contra Boyacá Chicó el lunes 25 de agosto, pero podría volver el 30 en la novena fecha cuando reciban al Deportivo Independiente Medellín.

LA PREMATURA SALIDA EN EL CALI

Rafael Bustamante no vive su mejor momento en el Deportivo Cali. Ha sido uno de los futbolistas más resistidos por la afición y, por temas adversos a lo deportivo, Bustamante comunicó su decisión y su interés de salir de la institución justo en medio de la Liga BetPlay cuando quedan varias fechas por delante.

En los últimos días, Rafael Bustamante ha recibido críticas y amenazas hacia él y su familia. Bajo ese panorama, el volante estaría buscando nuevos aires y ya le comunicó al club que quiere salir. Cali estaría dispuesto a una venta de la cual reservarían 60% de los derechos deportivos.

De acuerdo con información de Quique Barona, corresponsal de Antena 2 Cali afirmó que, “el jugador Rafael Bustamante ha solicitado no continuar más en el Deportivo Cali por algunas amenazas que ha recibido el jugador ya que su rendimiento no ha sido el mejor y hay algunos que ya se están metiendo con su familia y con él. Por lo tanto, pide la salida del equipo azucarero”.