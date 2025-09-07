Gamero, molesto con empate de Cali con América: "no me gustó, faltó..."

Deportivo Cali no pasa por un buen momento en la Liga BetPlay al llegar a tres jornadas sin victoria, después de empatar en la fecha 10 sin goles con América en una nueva edición del clásico vallecaucano.

Al término del compromiso, Alberto Gamero, director técnico del equipo 'azucarero', reconoció su molestia por el resultado del encuentro, ya que el rival sufrió la expulsión de Sebastián Navarro en el minuto 41.

"No me gustó (el resultado) por que en el primer tiempo 11 vs 11 estaba ida y vuelta, en el segundo tiempo nos faltó ambición para ganar el partido", dijo.