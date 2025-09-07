Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 19:25
Gamero, molesto con empate de Cali con América: "no me gustó, faltó..."
El técnico de Deportivo Cali dio a conocer las cuentas para clasificar en la Liga BetPlay.
Deportivo Cali no pasa por un buen momento en la Liga BetPlay al llegar a tres jornadas sin victoria, después de empatar en la fecha 10 sin goles con América en una nueva edición del clásico vallecaucano.
Al término del compromiso, Alberto Gamero, director técnico del equipo 'azucarero', reconoció su molestia por el resultado del encuentro, ya que el rival sufrió la expulsión de Sebastián Navarro en el minuto 41.
"No me gustó (el resultado) por que en el primer tiempo 11 vs 11 estaba ida y vuelta, en el segundo tiempo nos faltó ambición para ganar el partido", dijo.
¿Qué le faltó a Cali para ganar?
Gamero también describió lo que le hizo falta a Deportivo Cali para superar a América y lograr los tres puntos.
"Tener mucha más claridad, sin embargo, américa con 10 nos hizo algunas contras muy peligrosas. Nos faltó ambición para ganar, más decisión y eso lo tenemos que poner nosotros mismos. Hicimos todos los cambios para ganar, la mayoría fueron ofensivos", dijo.
El entrenador de Deportivo Cali agregó que sus dirigidos demostraron un buen rendimiento defensivo, pero lamentó algunas falencias en el ataque.
"Nos faltó profundidad ofensiva, defensivamente nos portamos bien. El equipo a medida que vamos teniendo entrenamientos y partidos lo veo más sólido. Me he sentido bien con la parte defensiva, en la parte ofensiva tenemos que seguir mejorando", agregó.
Preocupación por meterse a los ocho
Con la igualdad contra América, el Deportivo Cali quedó instalado en la posición 12 del campeonato con 12 puntos a falta de 10 jornadas para el final del calendario.
Al respecto, Gamero reconoció cierta preocupación, pero también explicó que queda "mucho camino por recorrer".
"Nos preocupa a todos. No es un secreto, pero lo que sí estamos seguros es que hay un camino por recorrer. Quedan 30 puntos en disputa, hay todo el camino. Estamos todos pegados, los mejores se van a meter, quedan puntos todavía. No hay que hablar de preocupación grande, debemos entender y pensar que tenemos equipo para mejorar, para pelear y lo vamos a intentar", dijo.
