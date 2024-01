Gamero no se asusta por los fichajes de Junior y sueña con el título de la Superliga

Millonarios se alista para lo que será el partido de ida de la final de la Superliga Betplay 2024. El conjunto embajador quiere asestar un golpe determinante en la casa de Junior de Barranquilla para quedarse con el título.

Los dirigidos por Alberto Gamero buscarán un nuevo título tras haber derrotado a Nacional en la final de liga del primer semestre de 2023. Para el equipo bogotano es una oportunidad de coronarse con un título que aún no han ganado.

Previo al compromiso, el entrenador hizo referencia a varios aspectos sobre lo que será el duelo ante los barranquilleros. El técnico samario reveló que su equipo está listo para uno de los partidos más complicados del semestre, pero que sabe que tiene con que lastimar a su rival.

Estado físico Juan Pablo Vargas

"Lo de Juan Pablo fue en un trabajo táctico. No es nada de gravedad, su remplazo será Arias. El partido va a ser complicado porque será el primer partido oficial de ambos equipos. Lo que hemos traído ellos y nosotros, hace que sea divertido. La idea es sacar un buen resultado aquí y rematar en Bogotá"

La nómina actual y los refuerzos que faltan

"Estoy tranquilo y contento con lo que tengo. Tenemos 27 jugadores y las puertas no las vamos a cerrar. La experiencia es lo que nosotros necesitamos para fortalecer el equipo. Los jugadores nuevos llegaron a pelear un puesto y tratar de competir de gran manera".

Expectativa por el título y serie ante Junior

"Para nosotros este título es importante. Todos los equipos nos preparamos para ser campeón, queremos este título, pero hay que hacer las cosas bien desde mañana. Tratar de llevarnos un resultado importante para la vuelta en Bogotá".

Desarrollo del partido e idea de la final

"El partido nos va a ir mostrando que debemos hacer. Nosotros no nos gusta esperar, siempre salimos a ser protagonistas y no vamos a cambiar nuestro plan de partido. En el momento que debamos hacerlo, nos vamos a replegar, pero no es nuestra memoria".

Por ahora, el conjunto embajador se alista para lo que será el partido de vuelta. Los primeros 90 minutos de la Superliga Betplay se jugarán este jueves 17 de enero desde las 08:00 p.m. en el Estadio Metropolitano