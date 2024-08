Gamero no se escondió: el histórico club que quiere dirigir tras Millonarios

Millonarios no ha tenido el mejor arranque en esta Liga BetPlay 2024-II después de un amplio mercado en el libro de pases. Entre las nuevas caras, llegó Radamel Falcao Garcia procedente del Rayo Vallecano de España, Jovani Welch de la selección de Panamá, Félix Charrupí, Kevin Palacios, Jhon Córdoba, entre otros más.

Sin embargo, el rendimiento no ha sido el deseado, ocupando la casilla nueve por fuera del selecto grupo de clasificados y con solo dos victorias en cinco partidos disputados. Poco a poco, Alberto Gamero espera recomponer el camino en estas primeras jornadas y salvarse de los incesantes rumores que hablaban de una posible salida del cuadro embajador.

Alberto Gamero llegó en 2020, y ha dirigido 255 partidos en el banquillo albiazul. En su palmarés con Millonarios cuenta con una Copa BetPlay, una Liga y una Superliga. Pese a que tenía el anhelo de dirigir en el elenco bogotano por su pasado como jugador, el samario tiene un sueño por cumplir y podría hacerlo apenas salga del club embajador.

ALBERTO GAMERO SUEÑA CON DIRIGIR A UNIÓN MAGDALENA

El samario no olvida nunca de donde vino. Pues, no es la primera vez que afirma que quiere dirigir al Unión Magdalena, equipo campeón en 1968. El entrenador nunca ha podido estar en el banquillo del ciclón, club con el que inició su carrera deportiva en 1982, sumando 331 partidos. Ahí se forjó como jugador antes de firmar con Millonarios, Envigado, Medellín y Unicosta.

Tuvo dos periodos, y de manera interrumpida, estuvo ocho años en la escuadra bananera. Alberto Gamero nunca ha escondido su deseo de dirigir a Unión Magdalena y volvió a referirse a ese anhelo que no ha podido cumplir todavía. El sueño podría darse cuando salga de Millonarios, pero todo queda claro que no sería pronto, por el respaldo que tiene de los directivos.

En los últimos días, habló para medios nacionales y reveló que, “eso es una deuda que yo tengo. Tarde o temprano, es un compromiso que me gustaría adquirir en cualquier momento de mi carrera deportiva, dirigir a Unión Magdalena. Ese fue el equipo que me dio a conocer como jugador, que me dio la oportunidad y es el equipo de toda la familia”.