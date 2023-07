Gamero no se hace ilusiones con Daniel Ruiz

Millonarios se alista para la segunda fecha de la Liga Betplay 2023-2, en la cual se medirá a Deportivo Pereira en el estadio El Campín. Y previo a esta jornada, el entrenador Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación, haciendo espacio para hablar acerca de Daniel Ruiz.

Pues en vista de Millonarios sigue siendo el dueño de la ficha de Daniel Ruiz, y el bogotano no ha sumado los minutos esperados en Santos de Brasil, ha surgido la posibilidad de que vuelva al Albiazul para el segundo semestre de 2023.

Vea también: Millonarios confirmó la lesión de Llinás: comprometida la rodilla izquierda

Millonarios: Gamero habló sobre el posible regreso de Daniel Ruiz

No obstante, Alberto Gamero se encargó de dar una versión oficial, y en rueda de prensa dio a conocer que "lo de Daniel (Ruiz) está quieto porque él tiene un contrato con Santos. Puede que no esté jugando, pero allá está", por lo que no ve cercana la llegada del extremo de 21 años.

Asimismo, el entrenador de Millonarios afirmó: "No he tenido la noticia de que pueda venir. Disponen de él hasta diciembre", apuntando a que para el 2023-2 se la jugará con la nómina que tiene, pues "no voy a traer por traer un jugador".

Eso sí, Gamero -pese a ver lejana la opción de tener nuevamente a Ruiz- no descarta del todo su arribo, pues "no he tenido comunicación con Daniel, últimamente no. Hasta la otra semana se cierran las inscripciones y todavía queda la semana completa para mirar qué podemos hacer".

Le puede interesar: El campeón de Italia va por un titular de la Selección Colombia: oferta por 12 millones de euros

Por último, y hablando sobre los jugadores que regresan a la convocatoria de Millonarios, Gamero resaltó "la inclusión de (Daniel) Giraldo y (Elvis) Perlaza", quienes también serían tenidos en cuenta para el duelo amistoso ante Crystal Palace, pues "esos partidos son internacionales, de mucha responsabilidad".