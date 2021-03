Gamero, preocupado: las dos bajas que tendría Millonarios ante el América

Millonarios tendrá un duelo de gran importancia este miércoles ante el América de Cali por la fecha 16 de la Liga Betplay. El equipo 'Embajador' necesita de un triunfo que lo acerque a los ocho del fútbol colombiano.

Sin embargo, el técnico Alberto Gamero no podrá contar con dos de sus piezas claves para el mencionado partido: Fernando Uribe y el mediocampista David Macalister Silva. Ambos jugadores se encuentran entre algodones y no lograron recuperarse, según se conoció en Antena 2.

Falta esperar si el entrenador decide convocarlos para el encuentro; sin embargo, hay muy pocas posibilidades que puedan tener minutos.

A esto se le une la noticia de Fredy Guarín y su conocida polémica si continuará o no en Millonarios. Lo oficial dice que el jugador no ha pasado ninguna carta, pero todavía no se conoce a profundidad el caso y esto podría dar un nuevo giro.

Millonarios tiene pendientes cuatro partidos del todos contra todos del fútbol colombiano, ante el América, Tolima, Santa Fe y Cali.

El azul es cuarto en la tabla de posiciones con catorce partidos jugados, ocho ganados, dos empatados y cuatro perdidos. La diferencia de gol del cuadro 'albiazul' es de 5 tantos.