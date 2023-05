Gamero puso la cara y fue pesimista con la lesión de Cataño: "nadie es adivino"

Millonarios, ya clasificado a los cuadrangulares de la Liga Betplay, se midió con La Equidad en la noche de este miércoles para cumplir con la última fecha del 'todos contra todos'.

El resultado final de ese compromiso fue de 0-0, pero los que se llevaron la peor parte fueron los Embajadores, quienes sufrieron la salida de tres jugadores muy importantes a lo largo del compromiso: Daniel Cataño, Luis Carlos Ruíz y David Mackalister Silva.

Tras esta situación, el entrenador Alberto Gamero aterrizó la situación: “lo de Cataño puede ser un esguince de tobillo, eso no lo vamos a ocultar, vamos a esperar que tiempo nos va a dar el departamento médico. Lo de Ruiz fue una descompensación, él viene sin jugar hace rato, con el inconveniente de esas descompensaciones que le dan a él, hoy le dio, no fue golpe y optamos por sacarlo (...) Lo de Macka lo teníamos presupuestado. Cataño no creo que lo tengamos este fin de semana, pero a Macka sí".

Por otro lado, se mostró muy molesto tras un posible "arrepentimiento" de poner a Cataño en este partido que era poco fundamental: “Cataño no jugó en Tunja, él jugó hace ocho días, entonces cuando lo voy a poner a jugar. Teníamos presupuestado miércoles y no jugar el sábado para evitar lesiones, ya después de ocho días puede estar, ellos se pueden lesionar hasta en un entrenamiento y más de un tobillo, si fuera una molestia muscular porque jugó en Tunja y lo metimos aquí, me estaría lamentando, lo de hoy fue fortuito, hasta en el patio de la casa uno se dobla un tobillo y eso le pasó a él".

"Nadie es adivino, no lo soy. Jugamos un partido duro el miércoles frente Alianza, luego jugábamos dos días después en Tunja, veía que el equipo podía recuperar mejor, pero si la lesión de Cataño es culpa de Gamero porque lo puso, me echo la culpa, no hay problema, cualquier pudo ser", añadió el estratega.

Así las cosas, solo queda esperar el parte médico oficial de Millonarios, donde se dará a conocer la gravedad de la lesión de Cataño y el tiempo que le tomará recuperarse.