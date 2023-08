Gamero quedó triste, le 'tiró' a Teo y aclara el tema de los lesionados: "ese fútbol no nos gusta"

Millonarios visitó en la noche de este jueves al Deportivo Cali para cumplir con la fecha 7 de la Liga Betplay, partido que terminó sin goles, pero con muchas polémicas.

Los más afectados por el juego físico que había fueron los 'embajadores', quienes quedaron con dos jugadores lesionados y ahora se espera por el parte médico oficial.

Tras esta situación y como era de esperarse, después del compromiso habló en rueda de prensa Alberto Gamero, el entrenador 'embajador' que quedó triste por todas las situaciones vividas.

Vea también: [Video] Teófilo haciendo de las suyas: codazo a Vargas, pisotón a Arias y expulsión ante Millonarios

"Empate que suma un punto, fue un partido enredado, trabado, cortado por ambos equipos y ya después en los últimos minutos, con un hombre de más, intentamos hacer variantes para conseguir un mejor resultado y no se pudo”, fue lo que inició diciendo.

Después no se quedó con nada y habló de sus jugadores: "Yo me voy triste porque me llevo dos lesionados. Vaya a verle el tobillo a Paredes, vaya a verle la cintura a Vargas y eso no fue solo. Millonarios no vino aquí a tirarse, ese futbol no nos gusta, pero nos pegan. Ahora ustedes no van a justificar lo que pasó con Teo. El hincha no puede salir rabioso conmigo ni con Millonarios sino con los que hacen los actos".

Le puede interesar: Cali y Millonarios se fueron en tablas en el clásico añejo: partido polémico en Palmaseca

Y finalmente habló de Paredes, quien no está pasando por un buen momento: "Lo de Paredes es seguro, un esguince de tobillo y Vargas tiene un golpe en la espalda que no lo dejaba moverse. Vamos a ver cómo están para el día domingo".

Así las cosas, solo queda esperar si Millonarios logrará recuperar a sus jugadores y de ser así, tiene que preparar su próximo encuentro que será este fin de semana y frente al Atlético Nacional.