Gamero quiere ganarle a Nacional: convocados de Millonarios para el clásico

Millonarios se mentaliza para finalizar de la mejor manera su campaña en el todos contra todos y pelear por el título en las finales. El último duelo que tendrá será nada más ni nada menos que frente al complicado Atlético Nacional en el clásico del fútbol colombiano.

Alberto Gamero quiere pasar la página de los últimos malos resultados y confía en que su equipo sacará la casta en un encuentro muy difícil por la calidad del rival. Dentro de las bajas, la más sensible es la no presencia del goleador Fernando Uribe, quien por lesión no podrá estar.

No obstante, el cuerpo técnico cree en sus futbolistas y espera que estos tengan una gran actuación en un compromiso que requiere máxima exigencia.

Los convocados del azul son: Christian Vargas, Esteban Ruíz; Andrés Murillo, Juan Pablo Vargas, Felipe Román, Elvis Perlaza, Andrés Román, Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Ómar Bertel; Daniel Giraldo, Harrison Mojica, David Macalister Silva, Daniel Ruíz, Juan Camilo García, Stiven Vega; Ricardo Márquez, Jader Valencia, Emerson Rodríguez y Andrés Gómez.

El 'Embajador' es segundo de la tabla con 33 puntos y una diferencia de gol de 11. El balance es de 10 victorias, 3 empates y 6 derrotas.