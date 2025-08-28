Gamero quiere más fichajes en Cali: pone el ojo a los jugadores libres

Deportivo Cali inició una nueva etapa de la mano de Alberto Gamero, en donde se llevaron a cabo varios movimientos en la plantilla de jugadores y los resultados han sido satisfactorios, aún comprendiendo que el equipo comenzó desde cero y el estratega samario está implantando su idea de juego en cada uno de los futbolistas.

La escuadra 'azucarera' solventó la enorme crisis financiera por la que venía pasando y esto le permitió romper el mercado de fichajes con más de 10 futbolistas que, hasta el momento, le han dado buenos resultados que lo mantienen en la lucha por la clasificación a octavos de final, pero aún así Gamero no descarta que puedan llegar a haber ingresos de jugadores que se encuentren como agentes libres.

Le puede interesar: Deportivo Cali sorprende: renovación de lujo hasta diciembre de 2027

Alberto Gamero y Cali evalúan fichajes de jugadores libres

Haber traído a Gamero como director técnico de Cali ha sido uno de los mejores movimientos en el equipo en los últimos años, un estratega con amplia experiencia, que sabe lo que es quedar campeón en el Fútbol Profesional Colombiano, pero que también cuenta con amplia visión al momento de conformar un equipo, por lo que evalúa minuciosamente la posibilidad que hay de traer más futbolistas.

En este momento al estratega samario se le abre las posibilidad de finiquitar un último fichaje o más de los jugadores que se encuentran en condición libre. El tiempo es corto, ya que esta posibilidad terminará el viernes 29 de agosto hasta el final del día, aunque Gamero no descartó que se pueda llegar a dar en este lapso con tal que se acople a las necesidades de él y el equipo.