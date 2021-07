Gamero resaltó el nivel de Millonarios en victoria: “La clave fue la jerarquía"

Millonarios derrotó en condición de visitante 3-1 al Deportivo Pasto en un duelo donde se puso en ventaja en el primer tiempo, le empataron, pero logró mantener la ventaja con un gol de Emerson Rodríguez y los dos de Fernando Uribe.

El técnico Alberto Gamero resaltó la jerarquía del equipo en el partido al poder superar las adversidades. “La clave fue la jerarquía y la personalidad que tuvo el equipo. No es fácil hacer la presión que se hizo, tener posesión, circular el balón, no teníamos desespero”, opinó el entrenador.

Por supuesto que los fallos que se cometieron se buscarán corregir en los próximos juegos. Gamero admitió que hubo problemas, pero se tranquiliza con la actitud de los futbolistas.

“Hubo errores. Nos equivocamos en unas cosas, en unos triángulos, pero tuvimos muchas virtudes, de una estructura que ya manejamos hace año y medio, ya hoy es mucho más sólida. Cuando tenemos el inicio de juego ya sabemos cómo lo hacemos, cuando los mediocentros no están en posición no están en la misma altura y en defensa no están a la misma altura, es un trabajo mecanizado. Estamos esperando que el equipo sincronice un 100 por ciento, vamos dándole trabajos al equipo para que se sientan cómodos”.

Lo que más le gustó al entrenador fue la actitud de proponer fútbol, para él esto es la clave: siempre, en cualquier estadio, brindar lo mejor de su fútbol. La idea no es solo gustarle a la hinchada, sino confundir al rival y superarlo.

“Me deja tranquilo porque vinimos a proponer. No es fácil venir a esta plaza a hacer lo que hicimos: 95 minutos de presión alta y con posesión cuando llegamos a zona 2. Se hizo un buen trabajo, lo que veníamos planificando, esto recién comienza, vamos a corregir y a potencializar lo bueno”, concluyó.

El próximo juego de Millonarios será este miércoles 21 de julio ante el Deportes Quindío en condición de local.