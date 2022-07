Gamero responde a las críticas del hincha de Millonarios: "No pueden decir que somos un desastre"

Millonarios no levanta cabeza al sumar en la noche del martes 12 de julio su segundo empate en la Liga BetPlay - II al igualar 0-0 con Atlético Bucaramanga en condición de local en el estadio El Campín.

El conjunto 'embajador' volvió a sufrir por la poca efectividad de sus jugadores en ataque, ya que a pesar de que genera importantes oportunidad, no logra concretar.

Al respecto, el director técnico Alberto Gamero se mostró tranquilo en la rueda de prensa posterior al partido y le mandó un mensaje a los hinchas del equipo, teniendo en cuenta las constantes críticas.

"Millonarios crea, elabora, juega la mayor parte del parido en campo contrario, pero nos falta meterla. Necesitamos los complementos que vienen de atrás. Necesitamos ese apoyo para no cargarle la responsabilidad a un jugador. Intentamos de todas as maneras, de todas las formas en las que se puede hacer un gol. La sensación de hoy es que no le puedo criticar nada al equipo, hicieron todo para jugar y ganar, encontramos un buen rival. A la hinchada le dio que yo estoy tranquilo. Se hacen cosas buenas. Por momentos la gente disfruta el fútbol del equipo, ojalá encontremos el complemento de hacer gol. Un hincha no puede decir que Millonarios es un desastre".

Luis Carlos Ruiz

Alberto Gamero se mostró complacido por el trabajo que ha hecho Luis Carlos Ruiz y lo que le puede aportar al equipo, pero fue claro en señala que no es un goleador.

"Luis Carlos Ruiz, lo tengo claro, no es un goleador. Es un jugador que hace gol".

Tiempo perdido de juego

"Es un tema que lo tienen que revisar los mismos árbitros. Esto a nosotros nos está costando a nivel internacional a querer ser equipos con ritmo de partidos, minutos e intensidad de juego. Ojalá que los árbitros se den cuenta de eso. Le sacan amarilla al arquero en el final. Lo pueden corregir".

Refuerzos

"Daniel Cataño se está haciendo los exámenes médicos, ojalá los pase y pueda firmar. El mismo caso de Óscar Vanegas. El libro de pases cierra el 15 y estamos aspirando, si podemos, a encontrar o traer un lateral izquierdo. Con la lesión de Andrés Murillo vamos a estar con alguna eventualidad".

Fichaje caído

"Teníamos un jugador del Toluca, podía venir, iba a venir acá y tengo entendido que la esposa no quiso venir y él tampoco va a venir. Estábamos haciendo esa gestión".