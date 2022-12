Gamero respondió a los críticos tras la eliminación de Millonarios: "No conozco la palabra fracaso"

Millonarios FC llegó a la sexta fecha de cuadrangulares con la posibilidad de ser finalista dependiendo de sí mismo, pues una victoria lo ponía en la serie definitiva, sin importar lo que sucediera en el encuentro entre Junior y Deportivo Pereira. No obstante, fue inferior a Santa Fe, y apenas rescató un punto, el cual lo deja eliminado.

Así, luego de la eliminación de Millonarios, Alberto Gamero dio declaraciones ante la prensa, y su principal intención fue hacer un balance de la temporada, recalcando que lo del Embajador no es una catástrofe, pues "yo no conozco la palabra fracaso. Fracaso el que no intenta trabajar".

Alberto Gamero habló tras la eliminación de Millonarios en Liga Betplay 2022

"No lo vayan a tomar como excusa, pero hoy había una cancha en la que no se podía jugar bien al fútbol", fue lo que dijo en primer momento el entrenador samario, apuntando que pese a que su equipo se paró bien, no pudo reflejar lo practicado durante la semana.

Asimismo, Gamero dio a conocer que -desde su perspectiva- "nosotros pusimos un equipo para jugar bien y Santa Fe puso un equipo para no jugar bien", criticando el planteamiento de Alfredo Arias, quien se despidió de la afición del León.

Además, el samario descartó que lo de Millonarios sea un fracaso, pues "el fútbol tiene resultados: pierdes, ganas o empatas. Perder un partido no es fracaso"; esto, teniendo en cuenta que el Embajador viene siendo uno de los equipos más regulares de Colombia.

Los refuerzos para Millonarios en 2023

Por último, el entrenador de Millonarios lamentó quedar fuera de carrera, pues "teníamos un equipo para pelear, para ir nuevamente a una final". Ya en lo que respecta a los refuerzos para 2023, Gamero apuntó que "cada año hay que tratar de traer jugadores y lo más seguro es que vamos a traer, la directiva va a traer".