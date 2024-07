Gamero reveló la verdad del cruce por Alfredo Morelos: "salimos perjudicados"

Millonarios enfrentó a Atlético Nacional, en un partido que, como se esperaba, dio mucho de qué hablar, especialmente por el arbitraje discutido de Nicolás Gallo. El ibaguereño que representa al departamento de Caldas fue muy apresurado en varias decisiones que llevaron a tarjetas amarillas y a ánimos caldeados del conjunto local.

Repartió amarillas y expulsiones. Tuvo que aguantar reclamos incesantes por la celebración del segundo gol de Nacional con Alfredo Morelos como protagonista celebrando la anotación contra la afición local y provocándolos. Sobre los 19 minutos, Millonarios perdía por gol de Joan Castro y jugaba con diez futbolistas por la tarjeta roja a Iván Arboleda tras un error del debutante, Jovani Welch.

Justamente, Welch fue el sacrificado en su primer partido con la institución albiazul. Finalizando el compromiso, Leonardo Castro también vio la tarjeta roja. Pese a haber reaccionado y con un Radamel Falcao García participativo, un penal cerró el juego con gol de Edwin Cardona.

“SEGUIREMOS MEJORANDO”, LA CONSIGNA DE ALBERTO GAMERO

En la rueda de prensa posterior, Alberto Gamero habló de todo. La polémica, la provocación de Alfredo Morelos y lo que viene. Sobre el juego, mencionó, “no era fácil ir perdiendo a los 9 minutos, una expulsión a los 19 y replantear un partido. Lo que pasó estuvo acorde con lo que pensábamos. La única que nos quedaba era 1-4-4-1, pero teníamos que intentar hacerlo con los jugadores que teníamos en la cancha para hacer un solo cambio.

Me parece que Castro por la derecha y Córdoba por la izquierda mantuvieron a sus dos laterales. La superioridad ellos la tenían por dentro. Intentamos sacar un mediocentro como Welch, pero queríamos tener la mentalidad de que con Silva y Charrupí íbamos a tener manejo. Nos arriesgamos a eso y el riesgo salió porque hicimos algo muy difícil: empatar el partido. Después se nos va el punto”.

Comentó que las modificaciones se presentaron por las situaciones que se estaban viviendo. Salió Jovani Welch sacrificado e ingresó Diego Novoa por la expulsión de Iván Arboleda y entró Kevin Palacios por Leonardo Castro por la amarilla de la primera parte.

La titularidad de Jovani Welch fue analizada desde hace rato, “es un jugador fuerte, de muy buen juego aéreo y buscaba soltar un poco más a Charrupí para tener casi que un 3 con los centrales. Me parece que cuando salió estaba jugando muy bien. Tiene buena visión, es fuerte, quita balón, entrega. En la jugada de la expulsión entregó mal. Normal, lo puede hacer, pero estaba jugando un muy buen partido”.

Tras el segundo gol de Nacional, se calentó el juego por una provocación de Alfredo Morelos a la afición de Millonarios. Alberto Gamero fue uno de los que salió a pedir explicaciones, “al árbitro le dije que me molestó lo que hizo Morelos. Está bien que festejen porque hicieron el gol, pero no festejarlo con nuestra afición. Eso no se puede hacer, se lo manifesté al árbitro y salimos perjudicados nosotros porque en ese alboroto me expulsan a Leo Castro. Eso fue lo que le pedí”.

Agregado a lo anterior, explicó las decisiones que tomarán, “venir a hablar del árbitro no. Ustedes miran y juzgan, nosotros nos dedicaremos a seguir mejorando porque cometimos errores en muchas partes”. La idea es poder trabajar con la urgencia de mejorar en varios aspectos, entre ellos, la entrega que los perjudicó.