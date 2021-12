Gamero reveló los errores de Millonarios que le costaron la clasificación a la final

Millonarios se despidió de la Liga BetPlay Dimayor a pesar de derrotar en la fecha 6 de los cuadrangulares 2-1 a América de Cali en el estadio El Campín. Alberto Gamero, director técnico del conjunto 'embajador', reveló los errores que le costaron la clasificación a la final.

"Lo más cercano fueron los dos partidos que tuvimos con Tolima, fueron dos partidos que teníamos la posibilidad de irnos arriba, nos equivocamos y nos cobraron, la ida a la final estuvo ahí, nos faltó precisión. Hoy ganamos el partido pero erramos un penal, hubo bolas en los palos. Todo va en el contexto del juego. La toma de decisiones en el momento cuando tienen que ejecutar y la definición", afirmó.

Lea también: Junior se reforzaría con dos volantes colombianos que juegan en Argentina

Por otro lado, Gamero valoró el rendimiento de sus dirigidos por la victoria y por la campaña que realizaron.

"Millonarios salió a buscar el partido, como siempre lo ha hecho, a los muchachos les digo que me les quito el sombrero. Tenemos la sensación de jugarle mano a mano a todos los equipos. Es algo grande que han hecho. Cada partido que pasan los veo mucho más maduros, decididos a lo que es estar en esta institución", indicó.

El estratega aseguró que durante el partido le pidió a sus jugadores que se concentrarán en el partido y no se dejaran llevar por la emociones de la hinchada en la tribuna.

"Cuando veían que la gente aplaudía, el equipo se me desesperara más, les decía que no jugaran con la euforia de la gente. La gente en la tribuna estaba feliz con lo de Ibagué, pero nosotros queríamos hacer las cosas a revolución, pensamos poco por querer hacer las coas rápido, en el segundo tiempo el equipo entró tranquilo, entró a buscar el marcador y tuvimos que haberlo aumentado antes del penal de América. América vino a jugar un partido mano a mano, no regaló nada", dijo.

Le puede interesar: Tolima, segundo finalista de la Liga BetPlay: Millonarios ganó, pero no alcanzó

Finalmente, Gamero destacó la campaña a lo largo del año, en la que disputaron una fina y clasificaron a la Copa Libertadores.

"El año que hicimos fue muy bueno, queríamos redondearlo con una final más, hicimos 88 puntos, hicimos algo que no sé cuantas veces ha pasado, Millonarios es el equipo que más goles ha hecho en el fútbol colombiano. Es lo más difícil del fútbol, no estamos en la final por cuatro opciones que tuvimos y no la metimos. Se ha planteado una idea de juego que se ha asimilado y la hemos fortalecido con detalles", aclaró.