Gamero reveló verdadera razón del fichaje de Falcao: “No es para que sea goleador”

Llegó la hora para que Radamel Falcao García se mostrara desde el comienzo en Bogotá con toda la gente y con un estadio a reventar, bajo la expectativa de ver la primera titularidad del samario. Falcao se ha ganado la confianza de Alberto Gamero por su trabajo en entrenamientos y el respeto de todo un club.

No solo por la capitanía, sino por el jugador que es y por su trayectoria, se ha ganado el lugar al lado de Leonardo Castro. Falcao suma 45 minutos en su primer partido contra Medellín y 75 disputados ante el campeón Atlético Bucaramanga en un juego en donde el ganador del primer semestre tuvo una cara floja a lo largo de los 90 reglamentarios.

En primer lugar, Alberto Gamero analizó el orden defensivo que tuvo Millonarios ante Bucaramanga, “nosotros conocemos lo que es Bucaramanga con el cinco atrás, a veces con dos mediocentros y tres en punta o con el 5-4-1. Era paciencia lo que debíamos tener porque indudablemente no queríamos que nuestros dos delanteros siempre estuvieran de espalda con los tres centrales porque iban a perder, la idea era que saliera uno siempre o en su defecto que salieran los dos y que ese lugar lo ocupara otro.

En el primer tiempo, Millonarios sostuvo la mitad de la cancha hacia el arco de ellos y con esa precaución siempre de una contra que nos ha pasado aquí por estar buscando los partidos, hubo un momento que nos hacen una transición y nos vimos perjudicados ahí, pero me gustó el equipo, la tranquilidad, la paciencia y que siempre tuvo la mentalidad de ganar el partido”.

¿QUÉ DIJO GAMERO SOBRE RADAMEL FALCAO GARCÍA?

Falcao tuvo una que otra oportunidad para marcar, y se le vio mejor en 75 minutos disputados, “a mitad de tiempo hablé con él, es un jugador de mucha experiencia y sabe hasta cuando puede jugar, sin embargo, opté hasta el minuto 75 porque vi que era un buen momento, pensando en el partido del miércoles y pensando en el desgaste que había tenido. Me parece que el funcionamiento de él ayuda al otro punta a que también juegue bien porque es el que más se retrasa, que más viene a recoger, que pivotea y el otro punta fija a los dos centrales.

Sin embargo, hubo muchos momentos donde Castro también se recogió, pivoteó y Radamel fijaba, lo mismo hizo Giordana cuando entró. Hoy el trabajo de Falcao yo lo catalogo como muy bueno, porque un delantero a pesar de que no hizo gol tuvo las opciones de gol, uno siempre lo mira, cuantos pases metiste, cuantas opciones tuviste, no sé cuál fue la última vez que jugó 75 minutos y a mí me dejó feliz porque ni siquiera pidió el cambio, a lo mejor quería jugar más, pero con ese estado físico que nos está mostrando y ese deseo de querer jugar nos va a dar mucho más. Él no tiene porqué desesperarse por el gol, tiene que entrar en el circuito del equipo que en cualquier momento va a llegar”.

Además, destacó la función que tiene el ‘Tigre’ a lo largo de estos seis meses de contrato, “nosotros no traemos al Tigre para que sea el goleador del futbol colombiano, nosotros lo traemos para que nos acompañe en el grupo de jugadores, cuando un jugador tiene varias opciones de gol es porque es goleador, los goleadores son los que buscan las opciones, malo el que no la tenga, debemos tener la tranquilidad de que tenemos jugadores como Castro que mete goles, como Giordana que no es goleador, pero mete goles.

Yo creo que la afición tiene que sentirse tranquila como él se siente tranquilo, yo he hablado con él y no tiene porqué desesperarse en que quiere meter un gol, hoy tuvo dos o tres y la falta se la hicieron a él, yo quiero que entienda es que, si no mete un gol, no quiere decir que está jugando mal”.