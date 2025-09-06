Gamero se aprovechará de la debilidad de América: lanzó advertencia

Uno de los encuentros más esperados en el marco de la fecha de clásicos en la Liga BetPlay es sin duda alguna el de América de Cali vs Deportivo Cali, el cual se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo en donde auspicia como local la 'mechita' y en donde se espera que alguno se lleve los tres puntos de la victoria, ya que ninguno cuenta con un buen presente deportivo.

El cuadro 'escarlata' llega golpeado tras la reciente salida de Diego Raimondi del cargo como director técnico tras la derrota ante Alianza. Este suceso planea aprovecharlo Alberto Gamero, quien disputará su primer clásico caleño y llega con expectativas bastante altas, por lo que dejó un claro mensaje de que sería el cuadro 'azucarero' el que se llevaría los tres puntos.

Le puede interesar: América y Cali 'calentaron' el clásico con fuertes mensajes por redes

Gamero no le teme a América y quiere los tres puntos para Cali en el clásico

Hasta el momento se han vivido solo victorias en la fecha de clásicos en la Liga BetPlay y una auténtica lluvia de goles que está dejando la "vara bastante alta" para los equipos que serán protagonistas en la jornada que se llevará a cabo el domingo, en donde justamente varias de las miradas estarán puestas en el duelo entre América vs Cali.

La ventaja de la localía estará inclinada para la 'mechita', pero Alberto Gamero sabe también que debe aprovechar el mal momento por el que está pasando su rival y en donde aún no se define un nuevo director técnico. El estratega samario sabe que está obligado a quedarse con la victoria en el que será su primer clásico, pero también dejó un mensaje para vivir el enfrentamiento en paz.