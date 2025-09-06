Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 21:16
Gamero se aprovechará de la debilidad de América: lanzó advertencia
Alberto Gamero dejó un contundente mensaje para el clásico entre América vs Cali en la fecha 10 de la Liga BetPlay.
Uno de los encuentros más esperados en el marco de la fecha de clásicos en la Liga BetPlay es sin duda alguna el de América de Cali vs Deportivo Cali, el cual se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo en donde auspicia como local la 'mechita' y en donde se espera que alguno se lleve los tres puntos de la victoria, ya que ninguno cuenta con un buen presente deportivo.
El cuadro 'escarlata' llega golpeado tras la reciente salida de Diego Raimondi del cargo como director técnico tras la derrota ante Alianza. Este suceso planea aprovecharlo Alberto Gamero, quien disputará su primer clásico caleño y llega con expectativas bastante altas, por lo que dejó un claro mensaje de que sería el cuadro 'azucarero' el que se llevaría los tres puntos.
Le puede interesar: América y Cali 'calentaron' el clásico con fuertes mensajes por redes
Gamero no le teme a América y quiere los tres puntos para Cali en el clásico
Hasta el momento se han vivido solo victorias en la fecha de clásicos en la Liga BetPlay y una auténtica lluvia de goles que está dejando la "vara bastante alta" para los equipos que serán protagonistas en la jornada que se llevará a cabo el domingo, en donde justamente varias de las miradas estarán puestas en el duelo entre América vs Cali.
La ventaja de la localía estará inclinada para la 'mechita', pero Alberto Gamero sabe también que debe aprovechar el mal momento por el que está pasando su rival y en donde aún no se define un nuevo director técnico. El estratega samario sabe que está obligado a quedarse con la victoria en el que será su primer clásico, pero también dejó un mensaje para vivir el enfrentamiento en paz.
“Tenemos una bonita oportunidad, un bonito clásico, ante el rival de patio. Es un partido que tenemos que salir a buscar porque necesitamos puntos. Los clásicos son lindos, bonitos y no hay cosa más bonita que ganarlos. La gente está motivada y lo único que pide uno es que se viva en paz. Ojalá que el domingo sea un clásico lindo, de paz y que podamos obtener esos tres puntos”.
En otras noticias: AMÉRICA ESTÁ A LA DERIVA
Lea también: Accionistas del Cali llegarían a otro club tradicional del FPC
¿Cómo llegan América y Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?
América de Cali y Deportivo Cali atraviesan realidades distintas en la Liga BetPlay II 2025. El conjunto escarlata se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones, en el puesto 20 con apenas 5 puntos en 7 partidos disputados, sin conocer todavía la victoria, con 2 empates, 4 derrotas y una diferencia de gol de -3. Por su parte, el Deportivo Cali se encuentra en la casilla 14 con 10 puntos en 9 juegos, tras conseguir 2 triunfos, 4 empates y 3 caídas, aunque con una diferencia negativa de -4. Mientras América necesita reaccionar con urgencia para salir del fondo, el Cali busca regularidad que lo acerque a los puestos de clasificación.
Fuente
Antena 2