Gamero se fue molesto con el empate entre Millonarios y Unión: "Me da piedra"

Millonarios no pasó del empate contra Unión Magdalena este miércoles en juego pendiente por la fecha 15 de la Liga Betplay, pues en el estadio El Campín se firmó un 1-1 que celebraron los equipos que están en la lucha por avanzar a cuadrangulares.

Y uno de los que se fue con molestia tras la igualdad fue el entrenador Alberto Gamero, quien se enfocó en el error en salida que cometió Millonarios, el cual representó el empate de Unión Magdalena a falta de cuatro minutos para el final del tiempo reglamentario.

Declaraciones de Alberto Gamero tras el Millonarios 1-1 Unión Magdalena

"Fue un partido en el primer tiempo muy controlado por nosotros, pero sin oportunidades claras. En el segundo tiempo me di cuenta de que me sobraba un interior y por eso incluí a Beckham (Castro) como '10'. Nos hacen un gol de un error nuestro en la salida", dijo el entrenador de Millonarios.

Además, Gamero reconoció que "los partidos no es que se cierren, hay que ganarlos. Cuando no se tiene el balón, hay que defender todos. Se gana no cometiendo errores, el gol es un error en salida", y 'jaló' las orejas de sus defensores, pues "no me gusta el juego bonito atrás".

En cuanto a los errores que cometió Millonarios este miércoles, Gamero dijo que "es un trabajo diario, con repeticiones. Hay que buscar al más cercano y hoy nos equivocamos en transiciones", a su vez, reconoció que en ataque "tuvimos para aumentar el marcador, y eso me da piedra".

Ahora, de cara al clásico ante Independiente Santa Fe, el técnico de Millonarios apuntó que "lo de Macalister (Silva) no es lesión, a (Daniel) Cataño no le alcanza, mientras que (Omar) Bertel, (Elvis) Perlaza y (Stiven) Vega y (Fernando) Uribe ya hacen fútbol y creo que están cerca".

Cabe recordar que Millonarios será visitante ante Independiente Santa Fe el próximo sábado 21 de octubre a partir de las 4:00 p. m. en el estadio El Campín en el marco de la fecha 18.