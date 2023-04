Gamero se lava las manos en el caso Cortés y la Selección Colombia: "No tengo la última palabra"

Uno de los temas más controversiales en Millonarios a esta altura de la temporada tiene que ver con Óscar Cortés, pues el futbolista tumaqueño seguramente será convocado a la Selección Colombia para disputar el Mundial sub 20.

Sin embargo, no es fija la presencia de Cortés en el Mundial, teniendo en cuenta que aparece la posibilidad de que se decline su convocatoria teniendo en cuenta los múltiples compromisos que afronta Millonarios en la actualidad.

¿Quién decide si Óscar Cortés va al Mundial sub 20?

De tal forma, y asumiendo que Óscar Cortés sea convocado a la Selección Colombia -que es lo más probable-, Alberto Gamero (entrenador de Millonarios) 'se lavó las manos' y en plena rueda de prensa afirmó que él no incidirá en la decisión que se tome.

"No es que Gamero tenga la última palabra, acá hay que mirar qué hay un jugador que tiene un anhelo y un club que tiene un patrimonio", afirmó el técnico de Millonarios una vez terminado el partido contra América refiriéndose al caso Cortés.

Asimismo, Gamero apuntó que "no es 'quédese y no pasa nada' o 'váyase y no pasa nada'", sino que su marcha a la Selección Colombia debe tomarse con cabeza fría entre las partes; eso sí, dejando claro que "la decisión la tiene el jugador".

Así las cosas, ya todo está dado para que -según Gamero- sea Óscar Cortés quien decida si atiende el llamado de Héctor Cárdenas para ir al Mundial sub 20 o se queda representando a Millonarios en los cuadrangulares semifinales (ya que es inminente su clasificación) y en la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que el hecho de que Óscar Cortés sea convocado a la Selección Colombia para disputar el Mundial sub 20 no solo representa una oportunidad para 'mostrarse' por parte del jugador con el fin de continuar su carrera deportiva fuera del país, sino -consecuentemente- una posibilidad para que Millonarios venda por una buena cifra a un futbolista de la cantera.