Millonarios regresó a Bogotá luego del triunfo que consiguió el pasado jueves como visitante ante Peñarol por la Copa Sudamericana. Tras este compromiso, el embajador se prepara para su partido en Santa Marta ante Unión Magdalena por la Liga Betplay.

Hablando del campeonato local, la Dimayor anunció en las últimas horas la programación de dos partidos aplazados del torneo. En uno de ellos, Millonarios tendrá que jugar como local ante Envigado el próximo 4 de mayo, un compromiso que no se jugó en su momento por un concierto realizado en el Estadio El Campín.

Le puede interesar: Colombia está en riesgo para el Mundial sub 20: Millonarios está involucrado en el 'problema'

A esto se suma que el equipo capitalino tendrá otros dos partidos en esa misma semana. Por un lado, jugará el miércoles 3 frente a América de Minas Gerais por Copa Sudamericana. Asimismo, enfrentará a Santa Fe el día 7 por la fecha 18 de la Liga Betplay.

Si bien los dirigidos por Alberto Gamero jugarán todos estos cotejos en condición de local, el entrenador no ocultó su disgusto por este hecho, ya que los conciertos que se realizan en el 'Coloso de la 57' han hecho que se aplacen algunos partidos donde debe jugar como local por la Liga Betplay.

"El problema no es con la Dimayor, el problema es en Bogotá porque hacen conciertos. A la Dimayor no la culpo porque no hay más fechas, aquí el problema son los conciertos y tenemos dos partidos aplazados por eso", expresó el samario en su regreso a Bogotá.

Vea también: Uruguay, anonadado con Millonarios; lo comparan con un equipo de Brasil

Asimismo, Gamero planteó lo que podría ser una solución para evitar que este tipo de situaciones no los afecten al momento de jugar como local: "No me voy a meter en eso, pero se debe buscar otro escenario para los conciertos y dejar El Campín solamente para el fútbol", puntualizó.

Otras noticias

Colombiana con enfermedad autoinmune finaliza la Maratón de Boston