Gamero se pone como ejemplo para defender a Juan Carlos Osorio

Millonarios se consolidó en la parte alta de la tabla después de golear 4-1 a Junior en la fecha 15 de la Liga BetPlay. Con el triunfo, el conjunto 'embajador' confirmó su clasificación y además se ratificó en el primer lugar de la reclasificación.

Alberto Gamero, director técnico del equipo capitalino, aprovechó la actualidad que vive para ponerse como ejemplo y defender el momento de crisis por el que atraviesa Juan Carlos Osorio en América.

"En Colombia solo vemos los resultados. Yo viendo el partido de América decía que 'América no tenía porqué haber perdido a pesar de tener un rival tan bueno como Atlético Nacional'. Las opciones más claras fueron de América, uno como técnico visualiza y no tiene tranquilidad ya que toca seguir trabajando. Un ejemplo fue Millonarios el año pasado, cuando casi el 90% del periodismo quería que yo me fuera del equipo, yo hablaba con el presidente y me brindaban tranquilidad. Ellos sabían lo que yo estaba haciendo", afirmó.

Seguidamente, Gamero aseguró que él cree que algo parecido puede estar pasando en América y que Juan Carlos Osorio está "sembrando" un proyecto.

"Lo mismo veo hoy en América, Osorio trabaja, pone variantes, no se le dan los resultados, pero en el fútbol se mira mucho los resultados y cómo gana se gana, nada más. No miramos el cómo pierde, solo puedo decirle al profesor que tenga mucha tranquilidad", afirmó.

Por otro lado, Alberto Gamero ratificó que el principal objetivo de Millonarios es liderar la tabla de la reclasificación para conseguir un cupo a la próxima Copa Libertadores.

"El primer objetivo que tenemos es pelear la reclasificación. Pelear la reclasificación nos va a llevar a quedar muy bien en la liga. Es el objetivos 1A, pelear la reclasificación, tratar de quedar de primero para conseguir el cupo la Copa Libertadores", sentenció.