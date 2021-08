Gamero señala el error de Millonarios en la derrota: "No tuvimos la claridad"

Alberto Gamero dio la cara tras la derrota 1-0 de Millonarios en su visita al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El equipo azul no pudo definir el compromiso, a pesar de que llegó varias veces al arco contrario. Por eso el entrenador señaló el error principal y aseguró que buscarán mejorar esto de cara a las próximas actuaciones.

"Para nosotros es un balance muy negativo, eso no es un secreto. Pero creo que en el contexto del juego se hicieron cosas buenas, no veía por dónde se podía perder el partido, porque en la gran mayoría lo ordenamos nosotros y jugamos en campo contrario. Fue un partido donde el Pereira hizo su mérito y se defendió bien, nos aguantó. No tuvimos la claridad para anotar. Es un partido de esos que uno se pregunta, ¿cómo lo pierdo?", aseguró el entrenador.

A pesar de perder, Gamero opinó que Millonarios jugó un buen compromiso, tuvo con qué abrir el marcador, conseguir un buen resultado, pero lamentablemente no lo logró por pequeñas cosas.

"Este partido fue muy bien jugado, hicimos toda la mayoría de cosas buenas, y nos equivocamos, porque en la jugada del gol es un repliegue mal hecho. No nos cogieron mal parados, nos cogieron mal posicionados. Cuando retrocedimos lo hicimos mal, y a nosotros este partido nos deja una enseñanza. Las tuvimos debimos haberlas metido", puntualizó.

Fue reiterativo e insistió en que se hizo lo mejor posible por conseguir el triunfo, lamentablemente no lo logró por hechos puntuales. Ahora hay que pasar la página y pensar en los próximos juegos de la liga colombiana.

"No voy a decir que el equipo jugó mal, Pereira hizo las cosas bien. Por perder un partido no voy a decir que se jugó mal. No nos gusta perder, pero se hicieron cosas importantes y hay que seguir trabajando", concluyó.

El próximo partido del conjunto azul será ante Patriotas el lunes 6 de septiembre. El 'Embajador' es tercero con 13 puntos en siete partidos disputados y una diferencia de gol de 5 tantos.