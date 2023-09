Gamero también apuntó a la Dimayor por el calendario de la Liga Betplay: "El equipo no se recuperó"

En cuestión de dos meses, se han disputado diez fechas de la Liga Betplay en su segundo semestre. Aún cuando el torneo está en su ecuador, hay algunos técnicos que muestran su descontento por el calendario que presenta el mismo.

Uno de ellos, es Alberto Gamero. El técnico de Millonarios se pronunció en rueda de prensa previo al partido de este viernes como local ante Atlético Bucaramanga.

Al referirse sobre la campaña actual del equipo, quien está parcialmente por fuera del grupo de los ocho, Gamero expresó su preocupación por el poco descanso que han tenido sus jugadores tras salir campeones en el primer semestre.

"Hay una diferencia con respecto al semestre anterior y es que el equipo no se recuperó y no descansó. Eso no es una justificación porque tenemos que cambiar esa mentalidad. Si nos damos cuenta, todos los equipos que quedan campeones a mitad de año no se recuperan y no logran hacer un buen torneo al siguiente semestre, a excepción de Nacional", expresó el samario.

Si bien el objetivo de Gamero es llevar nuevamente a Millonarios a salir campeón, considera que el objetivo es complicado a partir de lo que argumentó en rueda de prensa.

Las declaraciones del estratega embajador se suman a lo que manifestó Lucas González, técnico del América, tras el triunfo de su equipo este miércoles como visitante a Jaguares. Allí también apuntó al calendario de la Liga Betplay por el hecho de que la seguidilla de partidos no le permiten a los jugadores recuperarse a plenitud.

"Más allá del planteamiento, es muy difícil jugar con solamente dos días de descanso. Lo que le estamos exigiendo a estos jugadores con este calendario es muy duro y en especial por el hecho de jugar de visitante. Venimos de un partido duro y es imposible que los jugadores se recuperen en cuestión de dos días. Eso te obliga a cambiar a algunos de ellos o a arriesgarlos", aseveró González.

