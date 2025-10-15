Gamero tomó primera decisión con Cali tras perder contra Nacional

La Liga BetPlay sigue avanzando y durante el cierre de la fecha 15 se vivió uno de los partidos más esperados entre Atlético Nacional y Deportivo Cali en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que fue testigo de golazos y la victoria del 'verde paisa' para afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Nacional logró sumar de a tres unidades y está a punto de confirmar su cupo en los cuadrangulares finales de la competencia de la Liga BetPlay, pero el que sufrió y puso en duda su clasificación fue el cuadro 'azucarero'. Cali desperdició varias opciones de gol que le terminaron costando la victoria, por lo que Alberto Gamero, el cual todavía tiene opciones de verse en la siguiente instancia del certamen, declaró que le gustó el rendimiento de sus jugadores, pero que comenzaría a trabajar en la efectividad y la mentalidad de sus jugadores para mejorar.

Alberto Gamero resaltó los errores a corregir tras la derrota ante Nacional

Deportivo Cali no se pudo llevar ni siquiera un punto de Medellín, ya que el cuadro dirigido por Diego Arias hizo respetar su casa y se quedó con la victoria con un marcador de 2-1. Este resultado perjudicó de gran manera la clasificación anticipada del 'azucarero', pero con 5 partidos más por delante todavía hay claras opciones.

Una de las mayores falencias del 'súper depor' fue la efectividad al momento de rematar al arco rival, en donde varios balones se fueron desviados, pero aún así Gamero reconoció que la actitud fue lo que hizo que este encuentro se diera de ida y vuelta, por lo que seguirá fortaleciendo esta característica para el resto de encuentros, pero también deberá mejorar en el factor de la definición.