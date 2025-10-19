Gamero tras derrota de Cali con América: "tenemos pena y vergüenza"

Deportivo Cali sufrió un duro revés en la Liga BetPlay al caer con marcador de 0-2 en la fecha 16 ante América en una nueva edición del clásico vallecaucano.

Con este resultado, el equipo 'azucarero' desperdició la oportunidad de meterse al grupo de los ocho, ya que quedó con 20 puntos en la posición 12 del campeonato.

Al término del compromiso, Alberto Gamero, director técnico de Cali, reconoció sentir "pena y vergüenza" con la afición.

"La pena y vergüenza que tenemos con nuestra gente. Podemos seguir jugando, de pronto américa hace otro gol. Cometimos demasiados errores. Intentamos buscar el resultado", dijo.