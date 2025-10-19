Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 09:24
Gamero tras derrota de Cali con América: "tenemos pena y vergüenza"
Deportivo Cali cayó ante América en la fecha 16 de la Liga BetPlay.
Deportivo Cali sufrió un duro revés en la Liga BetPlay al caer con marcador de 0-2 en la fecha 16 ante América en una nueva edición del clásico vallecaucano.
Con este resultado, el equipo 'azucarero' desperdició la oportunidad de meterse al grupo de los ocho, ya que quedó con 20 puntos en la posición 12 del campeonato.
Al término del compromiso, Alberto Gamero, director técnico de Cali, reconoció sentir "pena y vergüenza" con la afición.
"La pena y vergüenza que tenemos con nuestra gente. Podemos seguir jugando, de pronto américa hace otro gol. Cometimos demasiados errores. Intentamos buscar el resultado", dijo.
Gamero reiteró el sentimiento que le dejó el partido, pero también aseguró que Deportivo Cali seguirá luchando por entrar al grupo de los ocho.
"Es duro para nosotros y para nosotros es mucho más duro no poderle brindar satisfacción a la hinchada. Hay pena, vergüenza y vamos a seguir luchando", agregó.
¿Qué le preocupa a Gamero?
Alberto Gamero reconoció que le genera gran preocupación los problemas para definir que tiene Deportivo Cali.
"Nos preocupa desde hace mucho que no resolvemos con las variantes. Nos ha costado por que por momentos hay partidos en los que no definimos. Hubo partidos donde el rival defensivamente nos superó. Nos ha costado en casa. Hemos tratado de tener variantes. No definimos, las jugadas las creamos, pero no definimos y eso nos cuesta a nosotros", explicó.
Calendario que le queda a Cali en la Liga BetPlay
Para conseguir la clasificación a los cuadrangulares, Deportivo Cali deberá sumar, como mínimo, nueve de los 12 puntos que están en jugeo.
El conjunto 'azucarero' enfrentará en condición de local a Alianza Fc y a Once Caldas. Como visitante chocará con Deportes Tolima y Santa Fe.
Fuente
Antena 2