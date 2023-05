Ganar la Liga con Millonarios o ir al Mundial: se supo cuál es el deseo de Óscar Cortés

En los próximos días se dará a conocer la lista de convocados a la Selección Colombia para la Copa del Mundo FIFA sub 20 que se disputará en Argentina, y sin duda una de las incógnitas más importantes es la presencia o no de Óscar Cortés.

Pues el extremo quien se desempeña en Millonarios fue uno de los futbolistas más importantes en el tercer puesto de la Tricolor en el Sudamericano sub 20 que se disputó a inicios de año. No obstante, todo indica que no acudirá al Mundial.

Y es que Carlos Antonio Vélez dio a conocer en 'Palabras Mayores' que "el jugador está loco por ir al Mundial", desmintiendo algunos rumores que apuntaban a que el Cortés era indiferente ante el llamado.

En cuanto a Alberto Gamero, técnico de Millonarios, él "ya zafó y dijo que está de acuerdo con que vaya (a la Copa del Mundo)", por lo cual ya hay dos interesados en que asista a Argentina 2023.

Sin embargo, "la decisión es del máximo accionista del club (Gustavo Serpa)", quien sería el principal detractor de que Cortés abandone a Millonarios a esta altura, ya que "él dice que deportivamente es el momento de ganar algo".

Eso sí, ya hay claridad en que "para efectos de venta es igual que vaya o no vaya al Mundial", pues ya está acordado que el futbolista saldrá de Millonarios una vez termine el semestre.

De tal forma, habrá que esperar algunos días más para que se haga oficial la ida o no de Óscar Cortés al Mundial con la Selección Colombia, pues "habrá una lista de 30 preinscritos".