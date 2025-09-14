Gandolfi aceptó error por extranjeros: “No tenía en cuenta que tenía tres”

Atlético Nacional tuvo todas las opciones en un vibrante partido ante Atlético Bucaramanga en condición de local. Aldair Quintana fue la gran figura atajando una pena máxima, y, además, salvando un total de ocho pelotas claras para poder llevar una victoria a Santander gracias al gol de Carlos Henao.

Vea también: Leonel irá al escritorio contra Nacional: "Jugó con cuatro extranjeros"

28,000 espectadores rodearon el Atanasio Girardot en un partido en el que Nacional mantenía una hegemonía con Bucaramanga en Medellín. No pudo ser la victoria y, como si fuera poco, la diferencia goleadora no sería solo por un gol como quedó el marcador final, pues, por un error claro de Javier Gandolfi, que en la rueda de prensa lo aceptó, podrían sumar dos tantos más.

La diferencia de gol es un componente claro en la pelea por sellar la clasificación en caso de empates de puntos. Eso puede decidir hasta la obtención del liderato o segunda posición que dan punto invisible. Javier Gandolfi metió a cuatro extranjeros por tres minutos y podrían perder el juego por el escritorio si Bucaramanga decide apelar.

“NO TUVE EN CUENTA QUE TENÍAMOS A LOS TRES EN CAMPO”; JAVIER GANDOLFI SOBRE LOS CUATRO EXTRANJEROS

Desde los primeros minutos, Atlético Nacional salió a la cancha con dos extranjeros. Camilo Cándido por el costado izquierdo y Juan Bauzá en el mediocampo. Un uruguayo y un argentino que arrancaron la historia en la primera parte. Por su parte, en el segundo tiempo ingresaron Facundo Batista y Billy Arce. Otro charrúa y un ecuatoriano que inició los trámites para nacionalizarse colombiano.

En ese sentido, Javier Gandolfi, que no vive su mejor presente en el banquillo de Atlético Nacional dejó claro que sí se equivocó alineando a cuatro extranjeros por tres minutos, “la respuesta es muy corta, cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos a los tres en el campo, no hay excusas y lo hablaré con el cuerpo técnico, que no puede pasar. No hay mucho por agregar".

Le puede interesar: Bucaramanga asaltó el Atanasio y derrotó a Nacional por la mínima

Los dos cambios que generaron la preocupación fueron los ingresos al mismo tiempo de Facundo Batista y de Billy Arce. Tres minutos después, Javier Gandolfi sacó a Camilo Cándido e ingresó Andrés Salazar, pero ya era muy tarde. Así sea un minuto, el reglamento es muy claro con la inscripción de cuatro extranjeros, tres de ellos jugando en cancha.

Bajo este panorama, Nacional podría recibir una dura sanción, no solo en el marcador de 0-3 adverso por el escritorio, sino que podría haber una multa millonaria que podría complicar al club en lo deportivo y en lo financiero.

ATLÉTICO BUCARAMANGA IRÁ AL ESCRITORIO

En la rueda de prensa de Atlético Bucaramanga, Leonel Álvarez sentenció que dos goles más en el resultado se verán muy bien, pese al triunfo conseguido en Medellín. Leonel inició, “me queda una inquietud. Creo que Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros porque Billy Arce no tiene todavía la nacionalidad colombiana. Este es un tema que es bueno revisarlo. Uno tiene que apelar a todo esto, más con un equipo de jerarquía como Atlético Nacional”.

Lea también: James lo intentó pero a León no le alcanzó: así fue calificado ante Tigres

Luego le preguntaron si iba a apelar y dejó claro que esto podría ayudar en un torneo donde mucho se puede decidir por los goles de diferencia, “nosotros vamos al límite del reglamento, no nos sobra nada. Esto se define por goles y hay un grupo de trabajo que debe estar pendiente de los extranjeros que atuve. Esto me pasó con Medellín que quedamos campeones. Cuatro extranjeros y 3-0".

Además de ello, Leonel afirmó que, “nosotros ganamos, pero si fuera al contrario también. Porque esto es de goles que te sube o baja una posición. Es un tema que está pendiente. Indudablemente nos vamos a limitar al reglamento como todos los equipos. No nos sobra nada y si podemos sumar dos goles más, sería muy bueno para nosotros”.