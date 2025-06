Gandolfi aceptó que hay aspectos que lo "ocupan" en Nacional

Gandolfi no se preocupa, pero sí se ocupa en Nacional

En rueda de prensa posterior al partido, al director técnico Javier Gandolfi se le consultó sobre las preocupaciones que genera llegar a cuatro compromisos sin victoria.

Al respecto, Gandolfi aseguró que después de analizar el juego de sus dirigidos no se preocupa, pero sí encuentras aspectos que lo ocupan.

"Somos protagonistas, vamos a buscar, tenemos paciencia cuando se tiene que tener y cambiamos. Me hubiese gustado arrancar con un triunfo, pero no pudimos darle la alegría al hincha, nos queda seguir trabajando. Creo en el trabajo, ahora no hay tiempo, debemos prepararnos para el partido que viene. Me ocupa todo el tiempo, le vamos a seguir dando herramientas al jugador, estaría distinto si el rival nos hubiese superado", dijo

Por otro lado, Gandolfi resaltó que durante la semana el plantel de jugadores entrenó la definición, pero en el partido contra Once Caldas no se pudo reflejar dicho trabajo.

"Muchos piensen que uno no práctica la definición, pero fue una de las semanas donde le dimos prioridad a ese punto para darle herramientas al jugados. Son rachas", agregó.