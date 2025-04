Gandolfi confesó problema tras empate con Millonarios: “emocionalmente no llegamos”

Gandolfi confesó el golpe de la derrota por Libertadores

Tras la paridad en la capital del país, el entrenador argentino confesó que a este clásico del fútbol colombiano la plantilla llegaba golpeada y emocionalmente caída por la derrota en territorio brasileño por el torneo continental, por eso, destacó el buen trabajo del equipo en un clásico.

"Emocionalmente no llegamos de la mejor manera, pero después creo que lo controlamos en todo momento. Me sentí cómodo; lo preparamos de esta manera, sabiendo que el rival tenía transiciones y aprovechaba los espacios con sus extremos veloces. El equipo tuvo situaciones para irse en ventaja, no lo logramos, pero luego de una derrota como la que sufrimos en Libertadores y en un clásico, ahora contra Millonarios, teníamos que hacerlo así, y salió casi a la perfección, era importante sumar acá", dijo Gandolfi.

De igual manera, el estratega argentino aseguró que le gustó el rendimiento de su equipo y que ahora analizarán junto con su cuerpo técnico el desgaste físico de cada uno de los jugadores por la seguidilla de partidos que les ha tocado afrontar.

“Tenemos que llegar a Medellín y analizar el GPS. Hace una semana que estamos fuera de casa. La parte física es importante. Después del tema del descanso, aparecen los viajes, aparecen las escalas… pasar una noche en un avión no es lo mismo que estar en una cama. Siempre hay que cuidar primero al jugador, añadió Gandolfi.