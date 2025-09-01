Gandolfi destapó todo sobre el supuesto camerino roto en Nacional

Atlético Nacional volvió a sumar minutos en la Liga BetPlay y junto con ello también una victoria más que le permitieron sumar de a tres puntos y acercarse a la cima de la tabla de posiciones tras el mal momento que vivió en la Copa Libertadores con su respectiva eliminación en los octavos de final ante Sao Paulo.

Javier Gandolfi regresó a Colombia con la mentalidad y la respectiva obligación de quedar campeón de alguno de los dos torneos que se encuentran jugando en el cierre de la temporada 2025. Sin embargo, ha habido una situación que no tenía tranquilos a los fanáticos y era lo que se estaba viviendo con Edwin Cardona, quien no pasa por su mejor momento con el cuadro 'verdolaga', ha sumado pocos minutos, pero el estratega argentino reveló la verdadera razón.

Gandolfi confirmó lo que ocurre con Cardona en Nacional

Inició la fecha 9 de la Liga BetPlay en la cual Atlético Nacional fue uno de los principales protagonistas al volver a ganar, acercarse a la cima de la tabla de posiciones, pero también al perjudicar la crisis de Envigado en la zona del descenso al vencerlo por la mínima diferencia.

Este fue un partido polémico en donde el 'verde paisa' tuvo la ventaja de tener a dos hombres de más en el terreno de juego, aunque no supo superar la barrera de un gol. Gandolfi contó con toda su plantilla titular y en el banquillo también dio ingreso a figuras importantes para intentar solucionar, tal como fue el caso de Edwin Cardona, pero el capitán tampoco pudo aportar y solo preocupó más por su rendimiento en los últimos 45 minutos del compromiso, lo que también causó gran cantidad de silbidos en su contra.