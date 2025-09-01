Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 08:08
Gandolfi destapó todo sobre el supuesto camerino roto en Nacional
Javier Gandolfi no se guardó nada y habló sobre la verdadera situación que hay en el camerino de Nacional.
Atlético Nacional volvió a sumar minutos en la Liga BetPlay y junto con ello también una victoria más que le permitieron sumar de a tres puntos y acercarse a la cima de la tabla de posiciones tras el mal momento que vivió en la Copa Libertadores con su respectiva eliminación en los octavos de final ante Sao Paulo.
Javier Gandolfi regresó a Colombia con la mentalidad y la respectiva obligación de quedar campeón de alguno de los dos torneos que se encuentran jugando en el cierre de la temporada 2025. Sin embargo, ha habido una situación que no tenía tranquilos a los fanáticos y era lo que se estaba viviendo con Edwin Cardona, quien no pasa por su mejor momento con el cuadro 'verdolaga', ha sumado pocos minutos, pero el estratega argentino reveló la verdadera razón.
Le puede interesar: Nacional superó a un Envigado que terminó con nueve jugadores
Gandolfi confirmó lo que ocurre con Cardona en Nacional
Inició la fecha 9 de la Liga BetPlay en la cual Atlético Nacional fue uno de los principales protagonistas al volver a ganar, acercarse a la cima de la tabla de posiciones, pero también al perjudicar la crisis de Envigado en la zona del descenso al vencerlo por la mínima diferencia.
Este fue un partido polémico en donde el 'verde paisa' tuvo la ventaja de tener a dos hombres de más en el terreno de juego, aunque no supo superar la barrera de un gol. Gandolfi contó con toda su plantilla titular y en el banquillo también dio ingreso a figuras importantes para intentar solucionar, tal como fue el caso de Edwin Cardona, pero el capitán tampoco pudo aportar y solo preocupó más por su rendimiento en los últimos 45 minutos del compromiso, lo que también causó gran cantidad de silbidos en su contra.
Cardona estuvo presente durante toda la segunda parte del encuentro, pero todavía no parece haber superado el mal momento que pasó por la Copa Libertadores, por lo que se habló en su momento de problemas con el técnico y la poca regularidad dentro del terreno de juego, pero Gandolfi confesó que no está molesto con su capitán, sino que al contrario, espera que pronto retome su confianza.
“Yo no estuve molesto con nadie; la idea es que regrese a ser el Edwin (Cardona) que conocimos en un pasado no muy lejano, lastimosamente hoy le toca vivir una situación compleja, difícil. Cuando fuimos afrontando partido a partido se fueron notando los cambios, el ‘sanar’ en esta institución lo que te da es ganar. Internamente, vamos por ese objetivo de ganar los dos torneos. Estoy seguro de que con la calidad que tiene regresará a cambiar esos silbidos por aplausos”.
En otras noticias: Nacional pierde grandes figuras por convocatoria de la Selección antes de los clásicos
Lea también: Bucaramanga cierra refuerzo de última hora; pasó por Nacional y Santa Fe
¿Cómo le ha ido a Edwin Cardona con Nacional en la Liga BetPlay 2025-II?
El mediocampista antioqueño de 32 años ha tenido la oportunidad de sumar nueve partidos a lo largo de la Liga BetPlay 2025-II, 490 minutos en los cuales se ha podido reportar con gol en dos ocasiones y también con dos asistencias.
Fuente
Antena 2