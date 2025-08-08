Actualizado:
Gandolfi elogió a Nacional tras golear a Alianza y avisó a Sao Paulo
El Verde ganó por la sexta fecha oficiando como local en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.
Este viernes 8 de agosto, en el desarrollo de la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, Atlético Nacional derrotó 3-0 a Alianza FC en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, y no solo se puso escolta en la tabla de posiciones, sino que llegará con 'aire en la camiseta' a la serie de octavos de final de Copa Libertadores.
Fue un juego en el cual Nacional dispuso de una nómina mixta, precisamente porque el próximo martes se enfrentará a Sao Paulo por la ida de octavos del torneo continental; y aquellos que habitualmente no son inicialistas respondieron bien y dejaron a gusto a los hinchas y al entrenador Javier Gandolfi.
El primer gol de Nacional fue obra de Facundo Batista sobre los 11 minutos de la primera parte, el segundo lo anotó Juan Zapata a los 80' y el tercero fue obra de Andrés de Jesús Sarmiento en el último minuto del segundo tiempo.
Al término del partido, Javier Gandolfi atendió a los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa y se mostró muy confiado con toda su plantilla de cara al partido que se viene, que hasta ahora, será el más importante del semestre.
Lo que dijo Javier Gandolfi tras la victoria de Nacional contra Alianza
Inicialmente, se le preguntó al entrenador sobre las razones para elegir la nómina que saltó a la cancha esta tarde, y el argentino afirmó que "analizamos muchos puntos, y uno de los más importantes era poner lo mejor para este partido", afirmando que en ningún momento se trató de menospreciar a Alianza.
"Veníamos de una carga importante, de una seguidilla de partidos en la que la rotación era mínima, así que esta era la oportunidad para jugadores que no tenían la posibilidad de ser inicialistas", afirmó Gandolfi.
Además, el entrenador habló sobre las dificultades que sufrió Atlético Nacional a lo largo del partido, afirmando que "aunque abrimos rápido el partido, nos encontramos con un rival complejo; tuvimos errores propios que le dieron la oportunidad al rival de que creciera, pero sin tener riesgo en nuestro arco".
"Estamos en ese momento de conocimiento de estos jugadores que acaban de llegar. Tenemos un plantel con una linda competencia interna, eso es importante para nosotros", dijo el entrenador de Atlético Nacional, quien considera que tiene la plantilla suficiente para afrontar Liga Betplay, Copa Betplay y Copa Libertadores.
"Mostramos jerarquía", fue uno de los apuntes de Javier Gandolfi, quien avisó a Sao Paulo previo al partido del martes 12 de agosto a partir de las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.
