Gandolfi elogió a Nacional tras golear a Alianza y avisó a Sao Paulo

Este viernes 8 de agosto, en el desarrollo de la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, Atlético Nacional derrotó 3-0 a Alianza FC en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, y no solo se puso escolta en la tabla de posiciones, sino que llegará con 'aire en la camiseta' a la serie de octavos de final de Copa Libertadores.

Fue un juego en el cual Nacional dispuso de una nómina mixta, precisamente porque el próximo martes se enfrentará a Sao Paulo por la ida de octavos del torneo continental; y aquellos que habitualmente no son inicialistas respondieron bien y dejaron a gusto a los hinchas y al entrenador Javier Gandolfi.

El primer gol de Nacional fue obra de Facundo Batista sobre los 11 minutos de la primera parte, el segundo lo anotó Juan Zapata a los 80' y el tercero fue obra de Andrés de Jesús Sarmiento en el último minuto del segundo tiempo.

Al término del partido, Javier Gandolfi atendió a los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa y se mostró muy confiado con toda su plantilla de cara al partido que se viene, que hasta ahora, será el más importante del semestre.

Lo que dijo Javier Gandolfi tras la victoria de Nacional contra Alianza

Inicialmente, se le preguntó al entrenador sobre las razones para elegir la nómina que saltó a la cancha esta tarde, y el argentino afirmó que "analizamos muchos puntos, y uno de los más importantes era poner lo mejor para este partido", afirmando que en ningún momento se trató de menospreciar a Alianza.