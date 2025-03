Gandolfi no guardó nada tras vencer a Tolima: "Pareciera que perdimos"

Nueva fecha llena de goles con Atlético Nacional como el gran protagonista para quedarse con una victoria y con el liderato aprovechando la jornada pendiente que tenían contra Deportes Tolima en condición de local. Un partidazo que se gestó con siete goles y con la victoria paisa para sumarse a la parte alta desplazando a su clásico rival.

En este encuentro, Javier Gandolfi no pudo contar con David Ospina ni Marino Hinestroza por las convocatorias de la Selección Colombia para afrontar los retos de las Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil y Paraguay. Sin embargo, con Faber Gil y con Dairon Asprilla, el elenco antioqueño sacó petróleo para conseguir la victoria.

Ofensivamente, Nacional tiene mucha magia. Edwin Cardona fue el socio perfecto y se juntó con sus compañeros para asistir los goles y para anotar un penal para abrir la cuenta. Pero en defensa, el equipo antioqueño dejó muchas dudas y Tolima lo aprovechó para responder con tres goles en un definitivo 4-3.

JAVIER GANDOLFI: “IBAN A VER UN GRAN ESPECTÁCULO”

Fueron siete los goles que marcaron a lo largo de los 90 minutos. De hecho, en el primer tiempo ya llevaban seis tantos que marcaron lo que iba a ser un partidazo. Las zagas defensivas quedaron expuestas en los dos bandos por las dudas y por anotaciones que pudieron ser evitadas.

En la conferencia de prensa, Javier Gandolfi inició demarcando que prometió en la previa un gran espectáculo. “Cuando se enfrentan dos rivales que proponen, aparecen este tipo de situaciones. Creo que no es común ver tantos goles. Fuimos superiores en la primera parte, en el segundo tiempo, el cambio lo decido porque Dairon Asprilla trabaja mucho más en la parte defensiva. La idea y el mensaje era buscar y cerrar el partido”, inició el entrenador argentino.

Le preocupó mucho la defensa, “hay que estar tranquilos. Hay veces que hay que sufrir para ganar y esta noche el equipo sufrió, pero ganó”. Justamente, en esas dudas defensivas, Gandolfi explicó que no pudieron ajustar el sexto hombre en la pelota quieta que conllevó al segundo gol del Tolima.

Posteriormente, señaló que deben corregir y esa será su responsabilidad y su tarea para no recibir tantos goles, “acá mismo, parece que perdimos. Nadie me preguntó sobre lo positivo. El hincha escucha y ve, pero creo que todos los que están acá preguntan más de lo negativo que positivo. Pero estoy tranquilo, me van a escuchar siempre con esta tranquilidad. Lo que sí puedo decir es que vamos a trabajar para tener la valla menos vencida”.

Sostuvo que su misión es conseguir títulos y que van por el camino correcto pese a los goles recibidos, gracias a los jugadores que quieren seguir ganando. El próximo reto de Nacional será contra Medellín, un clásico que tiene un morbo más grande por la posibilidad de definir el liderato entre los antioqueños.